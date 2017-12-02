Şen'ola' Kartal Şen'ola'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lider Beşiktaş, sahasında Süper Lig'in lideri Galatasaray ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a derbide zaferi getiren golleri Cenk Tosun (46'), Dusko Tosic (70') ve Alvaro Negredo (90')kaydetti.

TUDOR DERBİDE YİNE HÜSRAN

Beşiktaş'ın başındayken Galatasaray karşısındaki 6. derbisinini de kazanan teknik Direktör Şenol Güneş, sarı-kırmızılılar karşısında yenilgi yüzü görmedi!

Galatasaray'ın derbi performansıyla eleştirilen hocası Igor Tudor ise bir derbiden daha eli boş ayrıldı. Beşiktaş'a karşı oynadığı 3. derbiden de eli boş ayrılan Tudor'un G.Saray'ı Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 8 maçta sadece 2 gol atabildi.

FARK 3'E DÜŞTÜ

Beşiktaş, kazandığı kritik zaferle Süper Lig'deki puanını 29'a çıkardı ve rakibiyle puan farkını 3'e düşürdü.

CENK TOSUN BU KEZ AFFETMEDİ

Maçın 30. saniyesinde karşı karşıya kaçıran Cenk Tosun, ikinci yarının 35. saniyesinde takımını 1-0 öne geçirdi. Gökhan Gönül'ün ortasında Muslera topu elinde kaçırdı, Cenk Tosun topu filelere gönderdi.

Aynı dakika içinde Beşiktaş bir kez daha inanılmaz bir gol kaçırdı. Halı saha maçını andıran görüntüler var. Beşiktaş golleri kaçırıyor.

İnanılmaz bir pozisyon daha! Quaresma ceza sahasında çok uygun durumda topu dışarı gönderdi.

66. dakikada Quaresma karşı karşıya yakaladığı pozisyondan faydalanamadı. Ardından bir atak daha geliştiren Beşiktaş'a Muslera dur dedi.

Babel açısını vurdu, şutunu çekti, savunmadan seken topta Tosic'in önünde kaldı, Tosic' durumu 2-0'a getirdi.

NEGREDO SKORU BELİRLEDİ

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo, 90. dakikada Muslera'yı çalımlayıp topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.