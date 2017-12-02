'ŞEN OL'A KARTAL 'ŞEN OL'A

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 3-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

Vodafone Park'taki mücadelede ilk yarıda etkili olamayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda sarı-kırmızılı rakibine büyük baskı kurdu. İkinci yarının ilk dakikasında Cenk Tosun ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, 70. dakikada Dusko Tosic ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son anlarında Alvaro Negredo ile bir gol daha bulan siyah-beyazlı takım, derbi maçtan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alan Beşiktaş, 5 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda puanını 26'ya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, 14. haftaya 29 puanla lider olarak başlayan Galatasaray ile puan farkını da 3'e düşürdü.

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Galatasaray'a 3 farklı üstünlük sağladı. 1988-1989'da rakibini Ali Sami Yen Stadı'nda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, bu sefer sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

- Tudor derbide yine hüsran yaşadı

Beşiktaş'ın başındayken Galatasaray karşısındaki 6. derbisinini de kazanan teknik Direktör Şenol Güneş, sarı-kırmızılılar karşısında yenilgi yüzü görmedi!

Galatasaray'ın derbi performansıyla eleştirilen hocası Igor Tudor ise bir derbiden daha eli boş ayrıldı. Beşiktaş'a karşı oynadığı 3. derbiden de eli boş ayrılan Tudor'un G.Saray'ı Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 8 maçta sadece 2 gol atabildi.

- Fark 3'e düştü

Beşiktaş, kazandığı kritik zaferle Süper Lig'deki puanını 29'a çıkardı ve rakibiyle puan farkını 3'e düşürdü.

- 2 haftalık düşüş sonlandı

Ligde son 2 haftada puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, bu düşüşünü derbi galibiyetiyle sonlandırdı.

Geride kalan 2 haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 0-0 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek 3 puan elde etti.

- Dolmabahçe'de 3 maç sonra galibiyet

Beşiktaş, ligde Vodafone Park'ta 3 maç sonra galibiyete ulaştı.

Dolmabahçe'de Atiker Konyaspor'u 2-0 yendikten sonra üst üste 3 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı 3-0 yenerek bu hasretine de son verdi.

- Şenol Güneş ile Galatasaray maçı kaybetmiyor

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a karşı başarılı performansını sürdürdü.

Güneş yönetiminde 5. Galatasaray derbisini oynayan siyah-beyazlı takım, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

- Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı

Beşiktaş, maçın ikinci yarısı başlar başlamaz üstünlük golünü buldu.

Siyah-beyazlı ekip, sağdan geliştirdiği atakta kaleci Fernando Muslera'nın hatasını iyi değerlendirdi ve 46. dakikada Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.

- Cenk Tosun yine attı

Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren golü atan Cenk Tosun, Galatasaray filelerini bir kez daha havalandırdı.

Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig mücadelesinde meşin yuvarlağı filelere gönderen Cenk Tosun, Dolmabahçe'de Galatasaray'a karşı bir kez daha gol sevinci yaşadı.

Cenk Tosun, Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

- Negredo 3 dakikada golünü attı

Karşılaşmanın son golünü atan Negredo, oyuna girdikten 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Mücadelenin 88. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Negredo, 90+1. dakikada golünü kaydetti.

Bu sezon ligde tek golünü Aytemiz Alanyaspor karşısında atan İspanyol oyuncu, derbi maçta fileleri havalandırmayı başardı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Grandmedical Manisaspor maçında 4 gol atan Negredo, siyah-beyazlı formayla fileleri 6. kez havalandırdı.

- Vodafone Park golcüsü Tosic

Beşiktaş'ı 70. dakikada 2-0 öne geçiren Dusko Tosic, bu sezon Vodafone Park'taki 3. golünü kaydetti.

Ligde bu statta daha önce Bursaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında gol kaydeden Tosic, derbi maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

- Üst üste pozisyonlar

Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda rakibi karşısında üst üste bulduğu pozisyonların çoğunu değerlendiremedi.

Beşiktaş, özellikle Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda farkı daha da açacak şekilde sonuca gidemedi. Maçın son dakikalarında da siyah-beyazlı ekipten Gary Medel, önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

- Beşiktaş'tan penaltı itirazı

Siyah-beyazlılar, maçın 39. dakikasında Galatasaray ceza alanı içinde yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, ceza alanı içinde rakibinden sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncular, Oğuzhan'ın rakibin darbesiyle yerde kaldığı gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus'a penaltı itirazında bulundu. Taraftarlar da ilk yarıda sık sık bu yönde tezahürat yaptı.

- Oğuzhan Özyakup üçlü çektirdi

Siyah-beyazlılar, maçın ardından derbi galibiyetini coşkuyla kutladı.

Beşiktaş'ta uzun aradan sonra ilk 11'de şans bulan Oğuzhan Özyakup, taraftarlara üçlü çektirdi. Siyah-beyazlı ekipte daha sonra Cenk Tosun ve Negredo, el ele bir kez daha taraftarlara üçlü çektirerek sevinç yaşadı.