Ahmet Çakar: Gomis kırmızı kart görmeliydi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı.



Karşılaşmanın 17. dakikasında Bafetimbi Gomis ile Tolgay Arslan, hava topu mücadelesinde feci şekilde çarpıştı. Kafa topuna çıkan Gomis'in hareketi Tolgay Arslan'ın yüzüne isabet etti. Siyah-beyazlı futbolcu sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra, oyuna devam etti.



Pozisyonu yorumlayan Ahmet Çakar: "Gomis'in Tolgay'a yaptığı hareket asla bir çarpışma değil. Gomis kırmızı kart görmeliydi" ifadesini kullandı.

"GOMİS'İN SAÇLARI KURTARDI"

İzleyenlerin yüreğini ağzına getiren pozisyon sonrası twitter'da da birbirinden ilginç yorumları yapıldı. İşte taraftarların yorumları.

Yalnız Tolgay yerde kalırken Gomis'e hiçbir şey olmaması?

Gomis Tolgay'a resmen kafa attı, net kırmızı

Gomis'in saçları airbag görevi görmüş.

Yalnız bu çarpışma değil. Tolgay topa geliyor,Gomis'i görmüyor ve topa vuruyor. Gomis'de topa geliyor ama Tolgay'ı da görüyor. Kendisini sakınabilir.

Bu kaza çarpışması değil ! Gomis kontrolsüz geliyor Tolgay'ın üstüne net sarı kart !