Ahmet Çakar: Gomis kırmızı kart görmeliydi
Derbinin 17. dakikasında Bafetimbi Gomis ve Tolgay Arslan kötü bir şekilde çarpıştı. Eski hakem Ahmet Çakar, pozisyonla ilgili "Gomis’in Tolgay'a yaptığı hareket asla bir çarpışma değil. Gomis kırmızı kart görmeliydi" yorumunu yaptı.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Bafetimbi Gomis ile Tolgay Arslan, hava topu mücadelesinde feci şekilde çarpıştı. Kafa topuna çıkan Gomis'in hareketi Tolgay Arslan'ın yüzüne isabet etti. Siyah-beyazlı futbolcu sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra, oyuna devam etti.
Pozisyonu yorumlayan Ahmet Çakar: "Gomis'in Tolgay'a yaptığı hareket asla bir çarpışma değil. Gomis kırmızı kart görmeliydi" ifadesini kullandı.
"GOMİS'İN SAÇLARI KURTARDI"
İzleyenlerin yüreğini ağzına getiren pozisyon sonrası twitter'da da birbirinden ilginç yorumları yapıldı. İşte taraftarların yorumları.
Yalnız Tolgay yerde kalırken Gomis'e hiçbir şey olmaması?
Gomis Tolgay'a resmen kafa attı, net kırmızı
Gomis'in saçları airbag görevi görmüş.
Yalnız bu çarpışma değil. Tolgay topa geliyor,Gomis'i görmüyor ve topa vuruyor. Gomis'de topa geliyor ama Tolgay'ı da görüyor. Kendisini sakınabilir.
Bu kaza çarpışması değil ! Gomis kontrolsüz geliyor Tolgay'ın üstüne net sarı kart !
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:12
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 5
Yorum
huseyin büyük başarıymış gibi diyor senden önceki başkanlar da rivayı satıp yapardılar ama satmadılar oranın parası bitince satacak ne kalacak.
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Neden Denayer'i tercih etti? Igor Tudor açıkladı!
Toplam 1
Yorum
HAGİ10 UTANMASA GOMİSİ SOL BEK OYNATACAK
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Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Toplam 1
Yorum
dd patlama yapda orda yollasınlar seni çine sağlam paraya
Ahmet Çakar: Gomis kırmızı kart görmeliydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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