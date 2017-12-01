Güneş kaybetmiyor
Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında çıktığı 9 derbide 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi yaşarken; ezeli rakibi G.Saray’a karşı hiç yenilgi yüzü görmedi
Beşiktaş ile 9 derbiyi geride bırakan Güneş, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım Güneş yönetimindeki derbilerde 11 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a karşı derbilerde yenilgi yüzü görmedi. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyahbeyazlılar, sarı-kırmızılı takımla yapılan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile yaptığı 5 lig maçında ise sadece 1 kez kazandı, 2 kez mağlup oldu, 2 karşılaşmada da berabere kaldı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
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