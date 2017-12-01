 Abidal yorumlayacak – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Abidal yorumlayacak

    Abidal yorumlayacak
    YAYINCI kuruluş BeIN Sports, dev derbiyi Eric Abidal'a yorumlatacak. Daha önceki derbilerde de yorumculuk yapan efsane Fransız sol bek, Beşiktaş-Galatasaray derbisini de statta özel locada izleyip, analiz edecek. Barcelona'da yıldızlaşan Abidal, Monaco ve Lyon'da da forma giymişti.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abidal yorumlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN