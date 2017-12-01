 2017’nin son derbisi Fırat Aydınus’un – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    2017’nin son derbisi ’un

    2017’nin son derbisi Fırat Aydınus’un

    Yarın oynanacak derbide düdük Aydınus’ta olacak 44 yaşındaki yönettiği son derbi ‘olaylı’ geçmişti

    Süper Lig'de yarın Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Aydınus, kariyerindeki 26. derbiyi yönetecek. Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 25 derbide düdük çaldı. , daha önce 6 kez BJK-GS karşılaşmasını yönetti. Bu maçların 4'ünü G.Saray, 1'ini Beşiktaş kazandı, 1 maç berabere bitti. Sarı-kırmızılılar 11 gol atarken, Beşiktaş 7 gol buldu.

    SON 10 MAÇTA 1 GALİBİYET
    Aydınus'un yönettiği son Beşiktaş- G.Saray derbisi olaylı geçti. 2013-14 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta G.Saray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyahbeyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti. TFF de G.Saray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti. Bu arada Beşiktaş, Aydınus'un yönettiği son 10 resmi maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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