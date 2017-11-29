Gökhan Zan'dan derbi tahmini

GALATASARAYLIYIM

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Gökhan Zan, "Şu anda kazanılan ücretler imrenici ücretler. Messi ve Ronalda çok farklı oyuncular. Real Madrid maçı güzeldi. Ronaldo'ya karşı oynamak keyifliydi. O dönem Juventus maçı çok önemliydi. Maccini çok önemli bir teknik adımdı. Değeri bazen geç anlaşılabilir.Lucescu Galatasaray'dayken de şampiyonluk maçından birkaç hafta önce Ankaragücü maçı vardı. Maçı birlikte izlemiştik, maçtan sonra görüştük. Lucescu beni iki yıl sonra beni Beşiktaş'a transfer etti. Bazı şeyleri aşmamız gerek. Ben Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'ı çok seviyorum. Profesyonel kariyerimde durum çok farklıydı, profesyonelliğin dışına çıkmadım. Beşiktaş'a olan saygım her zaman varolacak. O camiada kaptanlık yaptım, iyi oynadım ya da kötü oynadım ama o camiaya layık olmaya çalıştım. Sakatlıklar yaşadım fakat elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Benim sevgim karşılıksız" dedi.

BERABERLİK MAÇI

Gökhan Zan, "Derbiye gitmeyeceğim fakat izlemek isterim. Beşiktaş'ın saha ve seyircisi avatajı var. Ancak klişe bir söz ama derbinin favorisi yok. Galatasaray; Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi yenemedi. Beşiktaş'ta derbileri kazanamadı. Beşiktaş bir tık önde. Galatasaray'daki tecrübeli ve özel oyuncular var. Vodafone Park'ın atmosferinden bu oyuncuların etkilenmeyeceğini ve daha çok motive olacağını düşünüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktörlerini kıyasladığımız zaman çok büyük fark var. Tudor şu anda iyi bir antrenör fakat iyi bir koç değil. Ryan Babel ve Queresma Mariano ve Linnes'e karşı üstünlük sağlarlar o sebepten Macion ve Serdar Aziz'in iyi kademe yapması önemli. Maçın sonu hakkında ise içimdeki his beraberlik" şeklinde konuştu.

TERİM'İ HER ZAMAN GALATASARAY'DA GÖRMEK İSTERİM

Eski milli oyuncu Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara da değinerek, "Fatih Hocamız ne diyorsa doğrudur. Fatih Terim gibi hem Milli takım için hemde Galatasaray için ikinci bir adam yoktur. Başarıların mimarı olan birisi. Fatih Hocamızın açıklaması gayet yerinde ve güzel bir açıklama. Yerinde ve makul bir açıklama. Fatih Terim'i her zaman Galatasaray'da görmek isterim" dedi.