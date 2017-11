Kayseri freni

Sahasında 11 haftadır rakiplerine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, zirve için mücadele eden Başakşehir’i elinden kaçırdı. Goller; Umut ve Adebayor’dan

Süper Lig'e 4-1'lik Galatasaray yenilgisiyle başlayan Kayserispor, evinde ağırladığı Başakşehir'e çelme taktı: 1-1. Bu sezon evindeki maçlarda hiç yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, 9. dakikada Umut Bulut'un golüyle öne geçti: 1-0.



Sağdan Deniz Türüç'ün arka direğe kestiği topa kayarak ayak koyan Umut, karşılaşmada gol perdesini araladı. Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'a 5 gol atan konuk ekip, 38'de tartışmalı bir golle skora denge getirdi: 1-1. Bu dakikada Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Tiago Lopes'in kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı içinde İrfan Can Kahveci yine kafayla altıpasa indirdi. Pozisyonu takip eden Adebayor'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'in sağından filelere gönderdi. Golden sonra Kayserisporluların "Adebayor elle aldı" itirazları sonuç getirmedi ve hakem Ulusoy, Lopes ile Deniz'e sarı kart çıkardı.



Avcı: Kârlı bir hafta

Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "Zor bir deplasman oldu. Kârlı bir hafta olduğunu düşünüyorum, 1 puan aldık. Yarış bizim adımıza keyifli gidiyor. Yediğimiz gol izlenmeli" dedi. Kayserispor'un teknik direktörü Sumudica ise, "G.Saray'a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı. Bir tane hakem çıkıyor ve onun kurallarına göre oyun oynuyoruz" diye konuştu.