Kayseri freni
Sahasında 11 haftadır rakiplerine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, zirve için mücadele eden Başakşehir’i elinden kaçırdı. Goller; Umut ve Adebayor’dan
Sağdan Deniz Türüç'ün arka direğe kestiği topa kayarak ayak koyan Umut, karşılaşmada gol perdesini araladı. Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'a 5 gol atan konuk ekip, 38'de tartışmalı bir golle skora denge getirdi: 1-1. Bu dakikada Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Tiago Lopes'in kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı içinde İrfan Can Kahveci yine kafayla altıpasa indirdi. Pozisyonu takip eden Adebayor'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'in sağından filelere gönderdi. Golden sonra Kayserisporluların "Adebayor elle aldı" itirazları sonuç getirmedi ve hakem Ulusoy, Lopes ile Deniz'e sarı kart çıkardı.
Avcı: Kârlı bir hafta
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "Zor bir deplasman oldu. Kârlı bir hafta olduğunu düşünüyorum, 1 puan aldık. Yarış bizim adımıza keyifli gidiyor. Yediğimiz gol izlenmeli" dedi. Kayserispor'un teknik direktörü Sumudica ise, "G.Saray'a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı. Bir tane hakem çıkıyor ve onun kurallarına göre oyun oynuyoruz" diye konuştu.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:57
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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