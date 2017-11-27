CANLI | Kayserispor - Başakşehir

Süper Lig'de Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.



SÜPER LİGDE 17. RANDEVU

İki takım daha önce Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 8 galibiyet alırken, Kayseri temsilcisi ise 5 defa kazandı. 3 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor'un ligde son 7 maçtır ise Medipol Başakşehir'e karşı galibiyeti bulunmuyor. Başakşehir, bu istatistiği devam ettirerek Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin de verdiği moralle bu mücadeleyi kazanarak 29 puanlı Galatasaray ile puanını eşitlemek istiyor.



STAT: Kadir Has Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: beIN Sports 1



KAYSERİSPOR: Muammer, Lopes, Atila, Kana Biyik, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Badji, Mendes, Deniz, Umut Bulut

YEDEKLER: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Da Costa, Uğur, Alparslan

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

SAKATLAR: Gyan Asamoah, Varela



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor

YEDEKLER: Silviu Lung, Levent, Toledo, Güray, Dejan Meleg, Berkant, Stojiljkovic, Erdal, Kucher

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SAKATLAR: Mehmet Batdal, Chedjou, Egemen, Elia



