CANLI | Kayserispor - Başakşehir
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 13. hafta kapanış maçında puan tablosunda 5. sırada yer alan Kayserispor, 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
Süper Lig'de Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
SÜPER LİGDE 17. RANDEVU
İki takım daha önce Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 8 galibiyet alırken, Kayseri temsilcisi ise 5 defa kazandı. 3 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor'un ligde son 7 maçtır ise Medipol Başakşehir'e karşı galibiyeti bulunmuyor. Başakşehir, bu istatistiği devam ettirerek Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin de verdiği moralle bu mücadeleyi kazanarak 29 puanlı Galatasaray ile puanını eşitlemek istiyor.
STAT: Kadir Has Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: beIN Sports 1
KAYSERİSPOR: Muammer, Lopes, Atila, Kana Biyik, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Badji, Mendes, Deniz, Umut Bulut
YEDEKLER: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Da Costa, Uğur, Alparslan
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
SAKATLAR: Gyan Asamoah, Varela
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor
YEDEKLER: Silviu Lung, Levent, Toledo, Güray, Dejan Meleg, Berkant, Stojiljkovic, Erdal, Kucher
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
SAKATLAR: Mehmet Batdal, Chedjou, Egemen, Elia
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:16
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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