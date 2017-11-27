 CANLI | Kayserispor - Başakşehir – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    CANLI | - Başakşehir

    CANLI | Kayserispor - Başakşehir

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 13. hafta kapanış maçında puan tablosunda 5. sırada yer alan , 2. sırada yer alan 'i ağırlıyor.

    Süper Lig'de , 'i konuk ediyor.

    SÜPER LİGDE 17. RANDEVU
    İki takım daha önce Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 8 galibiyet alırken, Kayseri temsilcisi ise 5 defa kazandı. 3 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor'un ligde son 7 maçtır ise Medipol Başakşehir'e karşı galibiyeti bulunmuyor. Başakşehir, bu istatistiği devam ettirerek Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin de verdiği moralle bu mücadeleyi kazanarak 29 puanlı Galatasaray ile puanını eşitlemek istiyor.

    STAT: Kadir Has Stadı
    SAAT: 20.00
    HAKEM: Alper Ulusoy
    YAYIN: beIN Sports 1

    KAYSERİSPOR: Muammer, Lopes, Atila, Kana Biyik, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Badji, Mendes, Deniz, Umut Bulut
    YEDEKLER: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Da Costa, Uğur, Alparslan
    TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
    SAKATLAR: Gyan Asamoah, Varela

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor
    YEDEKLER: Silviu Lung, Levent, Toledo, Güray, Dejan Meleg, Berkant, Stojiljkovic, Erdal, Kucher
    TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
    SAKATLAR: Mehmet Batdal, Chedjou, Egemen, Elia

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:16
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