 Süper Lig'de 13. hafta heyecanı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 13. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 13. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 13. haftanın perdesi yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açılacak.

    Osmanlı Stadı'nda oynanacak başkent derbisi saat 20.00'de başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

    25 Kasım Cumartesi:

    14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bornova)

    16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

    19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

    26 Kasım Pazar:

    14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

    14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

    27 Kasım Pazartesi:

    20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:27
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