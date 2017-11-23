13. Haftanın hakemleri belli oldu
Ligin 13. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ne sihirdir ne keramet Şenol hocada marifet
Toplam 16
Yorum
gs li ilk defa gruptan çıkmak tarihi boyunca şok etkisi yapmış anlaşılan :)))))
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Terim’in gölgesinde kalacak
Toplam 9
Yorum
oguz uefayı da almıştır unutma
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Terim’in gölgesinde kalacak
Toplam 9
Yorum
EMRE FATIH TERİM GALATASARAYA GELECEK TAKIMI ŞAMPIYON YAPACAK ????????????????????OOOOOO
13. Haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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