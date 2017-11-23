 13. Haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    13. Haftanın hakemleri belli oldu

    13. Haftanın hakemleri belli oldu

    Ligin 13. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:11
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