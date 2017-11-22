Yıldızlar geçidi

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde cuma günleri kazanamıyor. 6 maçta 4 beraberlik, 2 yenilgi aldılar



Eto'o, Antalyaspor'un ligde attığı son 5 golün 4'üne doğrudan katkı yaptı. Bu dönemde 3 gol attı, 1 de asisti var.



Başakşehir, Süper Lig'de 6 maçtır yenilmiyor. 5 galibiyet, 1 beraberlikle şu anda ligde devam etmekte olan en uzun seriyi yakaladılar



Bu sezon 3 maçta 7 gol atıldı. 3'ü de Trabzon'da. (Trabzon-Alanya: 3-4, Trabzon- Akhisar: 1-6, Trabzon-Osmanlı: 4-3)



Kayserispor sezonun ilk haftasında Galatasaray'a kaybetmişti. O maçtan sonra sadece 1 kez mağlup oldular.



Haftanın maçında Başakşehir, lider Galatasaray'ı 5'ledi. Beşiktaş 90 dakika hükmettiği karşılaşmada Akhisar'a takıldı



Fenerbahçe, DG Sivas'ı 4 golle mağlup etti ve seyircisiyle barıştı. Soldado harika futbolunu 3 golle süsledi. Kanarya zirveye yaklaştı



Trabzonspor 2-0'dan geri dönüp Osmanlı'yı yakaldı. Bir kez daha yenik duruma düştü, pes etmedi maçı 4-3 kazandı



CİMBOM LİDERLİKTE KALDI AMA...

Galatasaray, 1 gün önce Beşiktaş'ın Akhisar'a puan kaybetmesine sevinmişti. Ancak bu durum Başakşehir'i de bir hayli iştahlandırdı. İgor Tudor'un 4-4-2 taktiği tutmadı. Başakşehir, Emre, Mahmut Tekdemir ve Caicara'nın olmadığı mücadelede Aslan'a şans tanımadı. 5-1'lik galibiyet alarak Cimbom ile puanları 26'da eşitledi. Adebayor yine döktürdü. Galatasaray liderlik koltuğunu geçmişteki farklı galibiyetlerle korudu ancak Tudor'un koltuğu sallantıya girdi. Başakşehir geçen sezon 'şampiyonluk' lafından uzak duruyordu, Abdullah Avcı net şekilde "Biz de adayız" dedi.



Gol sevinci golden bile güzeldi

MİLLİ ara öncesi Osmanlı ile alınan beraberlikle Fenerbahçe sarsılmıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifadan dönmesiyle camiada birlik-beraberlik ruhu yeniden sağlandı. 4-1'lik Sivasspor galibiyetiyle 'usta ayak' Roberto Soldado kariyer zirvesi günlerinden pasajlar sundu. Karambol sonucu röveşatayla fileleri yolladığı gol mükemmeldi. 10 futbolcunun birden gole sevindiği anlar görülmeye değerdi. Beşiktaş, Akhisar'a takıldı. Aslında puan kaybını hak edecek bir oyun oynamadı. Penaltı kaçtı, topu direkten döndü. 48 orta ile rakip kaleyi ablukaya aldı. Ancak bir türlü Akhisar'ın başarılı eldiveni Milan Lukac'ı geçmeyi başaramadı



ÇALIMBAY İLE SON ANA KADAR

TRABZONSPOR, Rıza Çalımbay öncesi kolay 'teslim' olan bir görüntüdeydi. Deneyimli hoca, geçen sezon Antalya'ya aşıladığı 'pes etmeme' motivasyonunu Karadeniz Fırtınası'na da aşıladı. 2-0 yenik duruma düştüler, 2-2'ye geldi. 3-2 yenik duruma düştüler, uzatmalarda 4-3 öne geçtiler. Bir hoca her gittiği takıma nasıl etki eder Çalımbay'da gördük. Ligde bu hafta 'ustalara saygı' kuşağı gibiydi. Adebayor ve Soldado gibi Eto'o'nun resitalini, Vagner Love'un muhteşem golünü izledik. Trabzonsporlu Dame N'Doye da akranları gibi futboluyla gözlerdeki pası sildi.



HAFTANIN YILDIZI SOLDADO FENERBAHÇE

KRAL geri döndü... İspanyol yıldız girdikten 21 saniye sonra gol attığı DG Sivas maçında fileleri 2 kez daha sarstı. 20 dakikada hat-trick'i tamamladı. Soldado şov yaptığı maçla 'haftanın yıldızı' olmayı hak etti



HAFTANIN ASİSTİ DAME N'DOYE TRABZONSPOR

Son haftaların formda ismi Osmanlı karşılaşmasına da damga vurmayı başardı. Aşırtma pasıyla Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. 'Kral' için gerisi kolaydı, kaleci Hakan'ı avladı.



HAFTANIN KURTARIŞI HARUN TEKİN BURSASPOR

Haftanın en zevkli maçlarından biri olması bekleniyordu. Bursaspor baskılı oynarken 89. dakikada Göztepe ciddi bir pozisyon yakaladı. Gouffran karşı karşıya kaldı. Harun tecrübesiyle harika kurtardı



HAFTANIN TAKIMI BAŞAKŞEHİR

Abdullah Avcı'nın öğrencileri 3 puan önlerindeki Galatasaray'ı ağırladı. Belki beraberlik bile Aslan'ın işine gelecekti. Ancak Başakşehir öyle bir futbol sergiledi ki rakibini sahadan sildi. Tabelaya 5-1'i yazdırdı.



HAFTANIN SÖZÜ TAMER TUNA

"NAİM Süleymanoğlu bizim için inanılmaz değerli bir insandı. Futbolcudan öte idoller olur, bunların başındaydı. Halteri kaldırdığında o yükün altına beraber girdiğimizi hissediyorum. Benim için idoldü. Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum"



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Türkiye bu hafta tarihinin en başarılı sporcularından Naim Süleymanoğlu'nun ölümüyle sarsıldı. Her statta skorbordlara efsane ismin fotoğrafları paylaşıldı. Seni unutmayacağız...



HAFTANIN HOCASI ABDULLAH AVCI M.BAŞAKŞEHİR

LİDER Galatasaray'ı ağırlayan Medipol Başakşehir rakibini üstün oyunla yenerken kağıt üzerindeki futbolcular değil, kulübe farkı sahaya yansıdı. Galatasaray'ın çift forvetli sistemle çıkacağını bilen Avcı, takımını sahaya doğru sürdü. Sarı-kırmızılı ekibi kilitleyen Başakşehir hücumda da Cimbom'un zayıf kalan kanatlarını işledikçe işledi. Sağdan Visca, soldan Elia bindirdi, Adebayor bitirdi. Avcı yine avdan boş dönmedi.



HAFTANIN GOLÜ YUSUF YAZICI TRABZONSPOR

Love, Kerim Frei, Soldado, Eduok hepsi harika goller attılar ancak Yusuf Yazıcı'nın eşsiz sol ayağıyla şutu görülmeye değerdi. Bu çocuğu izlemek büyük keyif.



HAFTANIN HAKEMİ FIRAT AYDINUS

SÜPER Lig'in en yetenekli hakemlerinden olan Fırat Aydınus, Ankara'daki karşılaşmada tecrübesiyle maçın üstesinden kolaylıkla geldi. Kayserispor'un deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede çaldığı ve çalmadığı düdüklerle doğru kararlar verdi. Geride kalan 12 haftanın 9'unda görev aldı. MHK ona çok güvendiğini ispat etti.



HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR

1-BAŞAKŞEHİR-G.SARAY

Cimbom'da teknik direktör İgor Tudor tıpkı vatandaşı Slaven Bilic gibi macera aramayı seviyor. Başakşehir'in karşısına çift santrforla çıkıyorsun ama onlara topu getirecek kanat oyuncuları kenarda oturuyor. Takımla bu kadar oynarsa Tudor ilk yarının sonunu göremez.



2-F.BAHÇE-DG SİVAS

İstifa selektörü yapıp sonradan vazgeçen Aykut Kocaman, Sivasspor'un golcüsü Bifouma'nın büyük hatasına ve maçın hakemine dua etsin. Hakem Y.Kemal Uğurlu, İsmail ve Dirar'ı atmayarak maçın kaderine etki etti. Soldado kalitesini konuşturdu.



3-BEŞİKTAŞ-AKHİSAR

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi öncesinde oynadığı maçlarda genellikle beklenilen futbolunu ortaya koyamıyor. Akhisar karşısında da olan buydu! Şenol Güneş, Lens ve Negredo'yu tercih ederek başladı ama umduğunu bulamadı. Negredo'da umut var ama Lens büyük hayal kırıklığı. Beşiktaş belki Akhisar'a takıldı ama Galatasaray da yenildi. Bu 1 puan bence Beşiktaş'ı şampiyon yapacaktır.



?4-TRABZON-OSMANLI

Ligin dibindeki Osmanlı karşısında Rıza hocanın bazı oyuncu tercihleri çok doğru değildi. Rodallega gibi bir oyuncuyu kanatta kullanmak, Yusuf'u kenara almak kolay maçı zora sokan işlerdi. Burak gibi golcünüz varsa tabelayı süslersiniz ama savunma şart.



?5-BURSASPOR-GÖZTEPE

Bana "Haftanın en gollü maçı hangisi olur?" deseniz, Bursa-Göztepe maçını söylerdim. Ne var ki öyle olmadı. Açık futbolu tercih eden iki teknik adamın oyuncuları başlama vuruşları dışında santra yapmadılar. İkisi de birbirinden fazlasıyla çekindi



HAFTANIN TARTIŞMASI Q7 VE DURAN TOPLAR

BEŞİKTAŞ evinde Akhisar ile 0-0 berabere kalırken Ricardo Quaresma ve duran top sevdası bir kez daha gündeme geldi. Penaltının başına geçip kaçırdı. Ardından kazanılan frikikte yine topa vurması Beşiktaşlıların tepkisine neden oldu. Artık herkes frikikleri Anderson Talisca'ya bırakmasını istiyor.



CEZA TAHTASI KIRMIZI KART

Henrique (Akhisar), Bifouma (Sivasspor

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SARI KART

Tosic, Medel (Beşiktaş) Fernando (Galatasaray) Pavelka, Ben Youssef (Kasımpaşa)

İNENLER

JEREMAİN LENS

Geçen sezon F.Bahçe'yi rakip kaleye taşıyan isimdi. Beşiktaş kariyeri kötü başladı. Şenol Güneş rotasyonda onu oynattı. Yine fayda alamadı. Giderek öz güvenini de kaybediyor.



İGOR TUDOR

Galatasaray sezona 4-1-4-1 sistemiyle fırtına gibi girmişti. Fenerbahçe maçıyla başlayan taktik değişiklikleri rakiplerden çok sarı-kırmızılı oyuncuların kafasını karıştırdı



KARDEMİR KARABÜK

Mali sıkıntılar, yönetimdeki dertler takımı vurmaya devam ediyor. Üst üste 4. kez yenildiler. Son 9 maçın 8'ini kaybettiler. 17. sıraya kadar gerilediler. Çanlar çalmaya başladı.



ÇIKANLAR

MİLAN LUKAC

Haftanın açılış maçında Beşiktaş evinde formsuz Akhisar'ı rahat geçer görüşü hakimdi. Ege ekibinin kalecisi Kartal'ın forvetlerine 'duvar' ördü. Maça damgasını vurmayı başardı.



BURAK YILMAZ

Trabzonspor'un süper yıldızı 2 haftadır yoktu. Gomis ve Jahovic'in krallıkta farkı açtığını düşündü ve "Ben de buradayım" dedi. Osmanlı ağlarına bıraktığı 2 golle, 3 puanı getirdi.



AYTEMİZ ALANYA

Çok gol yiyen Alanya 2. haftada 6 puan alırken bunda en büyük pay takım savunmasını üst düzeye çıkarmasıydı. Taktik ustası hocası Safet Susiç'in hamlesi işe yaradı. 2 maçtır kaleleri kapalı.



Gol krallığı gomis GALATASARAY

Gomis..........G.SARAY......... 12 J

?ahovic........GÖZTEPE......... 11

Burak..........TRABZON......... 9

Love............ALANYA........... 9

Kone...........SİVAS................7

A?debayor....BAŞAKŞEHİR.....7

Eto'o...........ANTALYA......... 6



?ASİST krallığı Belhanda GALATASARAY

Belhanda....G.SARAY...........5

Serdar.........OSMANLI...........5

Visca...........BAŞAKŞEHİR.....5

Efecan.........ALANYA........... 4

Valbuena....F.BAHÇE........... 4

Scarione......GÖZTEPE.......... 4

Clichy..........BAŞAKŞEHİR.... 4



HAFTANIN 11'i

LUKAC

(TM AKHİSAR) Beşiktaş'ı adeta tek başına durdurdu. 1'i penaltı olmak üzere 7 kritik kurtarış yaptı. Ne Talisca ne Quaresma ne Cenk ne de Babel onu geçebildi. 'Vodafone Panteri' olarak haftayı kapattı.



GASSAMA

(A.ALANYA) Akdeniz ekibinin sağ beki yine ele avuca sığmadı. Takımının kazandığı maçta hem kanadını savundu hem de bindirmeleriyle rakibi fazlasıyla yıprattı.



ATTAMAH

M.BAŞAKŞEHİR) Devleri seviyor... F.Bahçe'ye gol atmıştı, Cimbom'u da affetmedi. Chedjou'nun sakatlığında bulduğu formanın kıymetini biliyor



VEİGNEAU

(KASIMPAŞA) Kritik Karabük galibiyetinde görünmez kahraman gibiydi. Maç boyunca çaldığı 6 topla Karadeniz ekibini durdurmayı bildi.



?JOSEF

(FENERBAHÇE) Kanarya'nın 'diriliş' maçında orta sahanın vazgeçilmezi olduğunu gösterdi. Neredeyse hatasız oynadı.



?BOLDRİN

(KAYSERİ) Süper solak yine yapacağını yaptı. Raket gibi kullandığı ayağıyla müthiş golüyle 3 puanı getirdi.



?N'DOYE

(TRABZON) Çok eleştirildi, yılmadı, çalıştı hakkını aldı. Osmanlı maçını 1 gol, 1 asistle tamamlamayı başardı.



?VİSCA

BAŞAKŞEHİR) Cimbom'un sol kanadını otobana çevirdi. Karşısında Latovlevici'yi bulunca 2 asistiyle farkı getirdi.



?ETO'O (ANTALYA) Yıllar geçiyor, Eto'o'nun kalitesinden 1 gram eksilmiyor. Atiker Konya maçında hem aklını, hem tecrübesini konuşturdu.



?ADEBAYOR (BAŞAKŞEHİR) Tam bir Aslan avcısı oldu. Geçen sezon hat-trick yapmıştı. Bu hafta da Cimbom'a 3 gol attı. Belhanda zaten maçı özetledi: Adebayor bizi öldürdü.



?SOLDADO (F.BAHÇE) Kariyeri zaten tartışılmazdı kim olduğunu dosta düşmana hatırlattı. 61'de oyuna girip 21 saniye sonra gol attı. 20 dakikada hat-trick yaptı. Röveşata golü harikaydı.









