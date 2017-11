GÜLTİKEN

Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3.'sü gerçekleştirilen 'Sporun Mutfağındakiler Paneli', öğrencilerden büyük ilgi gördü. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen paneli, spor yazarı ve yorumcusu Cevdet Ünüvar yönetti. Panele, Beşiktaş'ın ve milli takımın unutulmaz eski forveti Ali Kurtuluş Gültiken, eski milli atlet Mehmet Terzi, CNN Türk Spor Müdürü Cem Yılmaz, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yunus Yıldırım, spor spikeri Emre Tilev ile spor muhabiri Serhan Türk katıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı panelde, sporun tüm dalları konuşuldu. Burada açıklamalarda bulunan eski atlet Mehmet Terzi, sporun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Ben dünyanın her yerinde ve en büyük organizasyonlarda yarıştım. Çünkü hedeflerimi hep büyük maratonlara koymuştum. Orada en iyilerle yarışmak, onlarla mücadele etmek benim en büyük hedefimdi. Sizler de bu hedefleri yapabilirsiniz" diye konuştu.Eski milli futbolcu Ali Kurtuluş Gültiken ise Mersin'de bulunmaktan ve futbol takımlarına ödül vermekten büyük keyif aldıklarını söyledi. Futbola kendisinin de amatör bir ruhla başladığını kaydeden Gültiken, uzun bir süre sahalarda kaldığını dile getirdi. Futbolun herkesin ortak sporu olduğunu ifade eden eski futbolcu, "Türkiye'de ve dünyada en çok konuşulan, en çok bahsedilen, en çok peşinden koşulan, en fazla heyecan oluşturan spor futboldur. Dolayısıyla bizde de milyonlar hep futbolun arkasından gidiyor" şeklinde konuştu.'Futbolcu olmanın sırrı nedir?' şeklinde sorulan bir soruyu yanıtlayan Gültiken, "Allah'ın önce bir yetenek vermesi lazım. Sonra bu yeteneği kendi adımıza geliştirmemiz lazım ama yaptığımız işi de çok sevmemiz gerek. Asla pes etmemek lazım. Disiplinli olmak, iyi beslenmek, sevdiğiniz işi çok fazla araştırmak zorundasınız. Tabii en önemlisi şevkle ve aşkla yaptığınız işin peşinden koşmak lazım. Gençlerimizde de bu var" ifadelerimi kullandı.'Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu yenebilir mi?' sorusuna ise Ali Gültiken 'in cevabı şöyle oldu:"Kazanır. Ama şunu söyleyeyim, kazanmasa da berabere kalsa da çıkar. Hiç ihtimal vermiyoruz. Olur ya futbolun tersliği olur kaybedebileceğiniz günlerde olabilir. Bugün bir futbol talihsizliği yaşayıp kaybetse de çıkar. Yani 10 puanla artık bundan sonra her halükarda o gruptan çıkarız diye düşünüyorum."Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 4 takım arasında geçeceğini düşündüğünü dile getiren Gültiken, "Şu anda bir şey söylemek çok zor. Ancak görünüyor ki 3'lü bir yarış var. Ama ben ilk yarının sonunda Fenerbahçe'nin de buna dahil olacağını düşünüyorum. İkinci yarı 4'lü bir yarış olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe bu dönemi iyi geçerse lig farklı bir noktaya gidebilir. Son yıllarda görmediğimiz gibi çok zorlu ve çok zevkli bir lig izleyebiliriz" diye konuştu.Aykut Kocaman'ın başarılı bir teknik adam olduğunu belirten Ali Kurtuluş Gültiken, "Aykut hocayı beğeniyorum. Son dönem içerisinde belki de Aykut Kocaman'ın bu süreçte beklediği skorlar olmadı ama genel olarak şuna bakmak lazım; Aykut hoca geçmiş dönemde geldiğinde ve teknik direktörlük kariyeri içerisinde çok başarılı bir teknik adam. Fenerbahçe'yi kriz döneminde yönetmiş, şampiyonluk yaşamış, Avrupa'da önemli bir yere getirmiş, Türkiye Kupası'nı yıllar sonra kazandırmış. Bu süreçte üst üste başarıları olan ve kriz döneminde kriz yönetmiş bir teknik adam. Bu dönem içerisinde elbette Fenerbahçe camiası bundan hoşnut değil ama süreçte biraz daha farklı şeyler izleyeceğiz gibi geliyor" şeklinde konuştu.A Milli Futbol Takımı'ndaki problemin psikolojik olduğunu aktaran CNN Türk Spor Müdürü Cem Yılmaz, "1930'dan beri dünya kupası finallerine sadece 2 kez gidebildik. Bu sene yine ıskaladık. Bence potansiyeli fazlasıyla olan bir ülkeyiz. Bugün İzlanda'nın bu düşük nüfusla gruptan birinci olarak çıktığını düşündüğümüzde hakikaten bir yanlışlık, bir tuhaflık var. İzlanda gidiyor, biz gidemiyorsak bir sorun var. Oyuncu potansiyelimiz var ama bunu iyi değerlendiremiyoruz. Geçen yıl da sürekli bir kaos yaşandı. Biraz kendi kendimizi bozuyoruz. Bence sorun burada. Belki son yıllarda alt yapıda da ciddi sorunlar oluştu ama en önemli sorunumuz psikolojik ve mental" dedi.Spor spikeri Emre Tilev ise futbolun ilk başlangıcı ile sonrasındaki süreçle ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Tilev, ayrıca örnek bir maç anlatımı yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Konuşmaların ardından panele katılan konuklara çiçek ve plaket verildi.