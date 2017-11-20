Paşa, seriye bağladı

Paşa'nın galibiyet gollerini 58. dakikada Franck Etoundi ve 72. dakikada Samuel Eduok kaydetti.



Böylece son 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkaran İstanbul ekibi 15 puanda haftayı tamamladı. Peş peşe 4. yenilgisini alan Kardemir Karabükspor ise 8 puanda kaldı.

Kardemir Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 2

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Barış Başdaş, Dany (Dk. 44 Skulason), Ibanez, İlhan Depe (Dk. 62 Seleznov), Gaman, Tanase (Dk. 79 Grozav), Poko, Torje, Yatabare

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Eduok, Pavelka, Mensah (Dk. 88 Neumayr), Sadıku, Murillo (Dk. 90+2 Hasan Bilal), Etoundi (Dk. 77 Rangel)



Goller: Dk. 58 Etoundi, Dk. 72 Eduok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 20 Youssef, Dk. 42 Etoundi, Dk. 69 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 65 Torje (Kardemir Karabükspor