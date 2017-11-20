 Paşa, seriye bağladı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Paşa, seriye bağladı

    Paşa, seriye bağladı

    Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

    Paşa'nın galibiyet gollerini 58. dakikada Franck Etoundi ve 72. dakikada Samuel Eduok kaydetti.

    Böylece son 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkaran İstanbul ekibi 15 puanda haftayı tamamladı. Peş peşe 4. yenilgisini alan Kardemir Karabükspor ise 8 puanda kaldı.

    Kardemir Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 2

    Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

    Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu

    Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Barış Başdaş, Dany (Dk. 44 Skulason), Ibanez, İlhan Depe (Dk. 62 Seleznov), Gaman, Tanase (Dk. 79 Grozav), Poko, Torje, Yatabare

    Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Eduok, Pavelka, Mensah (Dk. 88 Neumayr), Sadıku, Murillo (Dk. 90+2 Hasan Bilal), Etoundi (Dk. 77 Rangel)


    Goller: Dk. 58 Etoundi, Dk. 72 Eduok (Kasımpaşa)

    Sarı kartlar: Dk. 20 Youssef, Dk. 42 Etoundi, Dk. 69 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 65 Torje (Kardemir Karabükspor

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Paşa, seriye bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.