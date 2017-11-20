Paşa, seriye bağladı
Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Paşa'nın galibiyet gollerini 58. dakikada Franck Etoundi ve 72. dakikada Samuel Eduok kaydetti.
Böylece son 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkaran İstanbul ekibi 15 puanda haftayı tamamladı. Peş peşe 4. yenilgisini alan Kardemir Karabükspor ise 8 puanda kaldı.
Kardemir Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 2
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Barış Başdaş, Dany (Dk. 44 Skulason), Ibanez, İlhan Depe (Dk. 62 Seleznov), Gaman, Tanase (Dk. 79 Grozav), Poko, Torje, Yatabare
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Eduok, Pavelka, Mensah (Dk. 88 Neumayr), Sadıku, Murillo (Dk. 90+2 Hasan Bilal), Etoundi (Dk. 77 Rangel)
Goller: Dk. 58 Etoundi, Dk. 72 Eduok (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 20 Youssef, Dk. 42 Etoundi, Dk. 69 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 65 Torje (Kardemir Karabükspor
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:23
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İşte G.Saray'ın Tudor kararı!
Toplam 4
Yorum
vural basaksehir gibi ligin en iyi futbolunu oynayan takima yenildi diye tudoru uyariyosan,ozaman alanya ile berabere kalsan bile yollamalisin
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Rıza Çalımbay'dan Rizespor'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
samet ne işin var senin rize de ? can düşmanın rize de !
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Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 4
Yorum
rakib oynamadi fenerbahcenin kazandigi maclarda rakip kotu idi diyorlar (klasik) farkli kazandigi maclari izleyin fener oyunu kilitliyor rakip tavsan gibi
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