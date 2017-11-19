 Gençler'e Kayseri darbesi! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Gençler'e Kayseri darbesi!

    Gençler'e Kayseri darbesi!

    Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği 'a 2-1 yenildi.

    28. dakikada Umut Bulut, 'u öne geçirdi. Bu gole 'nde Jailton Paraiba 32. dakikada cevap verdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    58. dakikada Fernando Boldrin'in attığı golle Kayserispor, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 galip ayrılmayı başardı.

    Bu sonuçla Kayserispor puanını 22 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise kötü gidişe dur diyemedi ve 8 puanla son sırada kaldı.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:17
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