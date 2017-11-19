Gençler'e Kayseri darbesi!

28. dakikada Umut Bulut, Kayserispor'u öne geçirdi. Bu gole Gençlerbirliği'nde Jailton Paraiba 32. dakikada cevap verdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

58. dakikada Fernando Boldrin'in attığı golle Kayserispor, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 22 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise kötü gidişe dur diyemedi ve 8 puanla son sırada kaldı.