Gençler'e Kayseri darbesi!
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 yenildi.
28. dakikada Umut Bulut, Kayserispor'u öne geçirdi. Bu gole Gençlerbirliği'nde Jailton Paraiba 32. dakikada cevap verdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
58. dakikada Fernando Boldrin'in attığı golle Kayserispor, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 22 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise kötü gidişe dur diyemedi ve 8 puanla son sırada kaldı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:17
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers Yapmayın böyle , KOSKOCA galatasaray eğlence konusu oluyor . Baykuşların gece hayatına aslan meze oldu !
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 20
Yorum
öğretici dursunun getireceği hoca ancak bu kadar olur ! dursun istifa et artık yeter !
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers GS'liler Terimi niye istyer aslında TEHDİT , KORKUTMA , RACON KESME ... GİBİ, KISACASI TERİMİN KAPALI KAPILAR ARKASI İYİ OLDUĞU İÇİN İSTER .
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