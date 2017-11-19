 Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

    Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşıyor.

    Fenerbahçe'de Osmanlıspor karşılaşması sonrası ortalık karışmıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyali verirken, kadro dışıların da olacağı söyleniyordu. Milli arada ortam sakinleşti ve Kocaman görevinde kalırken, kadro dışı yaptırımı da uygulanmadı. Sarı-lacivertliler bugün kötü izleri silmek için Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Kanarya galibiyet serisinin ilk kıvılcımını yakmak için bu karşılaşmadan mutlak galibiyet bekliyor. Teknik direktör Aykut Kocaman da maç öncesi öğrencileriyle görüşme gerçekleştirdi.

    11'LER BELLİ OLDU

    Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatıf, Dirar, Janssen

    Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Rybalka, N'Dinga, Hakan Arslan, Bifouma, Emre Kılınç, Kone

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:32
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