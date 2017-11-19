Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşıyor.
Fenerbahçe'de Osmanlıspor karşılaşması sonrası ortalık karışmıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyali verirken, kadro dışıların da olacağı söyleniyordu. Milli arada ortam sakinleşti ve Kocaman görevinde kalırken, kadro dışı yaptırımı da uygulanmadı. Sarı-lacivertliler bugün kötü izleri silmek için Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Kanarya galibiyet serisinin ilk kıvılcımını yakmak için bu karşılaşmadan mutlak galibiyet bekliyor. Teknik direktör Aykut Kocaman da maç öncesi öğrencileriyle görüşme gerçekleştirdi.
11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatıf, Dirar, Janssen
Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Rybalka, N'Dinga, Hakan Arslan, Bifouma, Emre Kılınç, Kone
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:32
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''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
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Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
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