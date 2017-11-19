 Efsane unutulmadı – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Efsane unutulmadı

    Efsane unutulmadı
    BAŞAKŞEHİR Fatih Terim Stadı'nda dün akşam oynanan Başakşehir- G.Saray karşılaşması öncesi milli halterci Naim Süleymanoğlu unutulmadı. Dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden 50 yaşındaki efsane sporcu için tüm stadyum karşılaşmadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
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