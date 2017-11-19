CANLI | Trabzonspor - Osmanlıspor
Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor.
Lige istediği başlangıcı yapamayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, 8 puanla 17. sırada yer alıyor. Osmanlıspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.
Takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiren Trabzonspor ise ligde 13 puanla 12. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Yusuf, Bero, Castillo, Burak, N'Doye.
Osmanlıspor: Hakan, Numan, Musa, Maxsö, Josue, Vrsajevic, Pinto, Serdar, Aminu, Regattin, Lawal.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:32
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''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
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Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
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