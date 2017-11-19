 CANLI | Trabzonspor - Osmanlıspor – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    CANLI | - Osmanlıspor

    CANLI | Trabzonspor - Osmanlıspor

    Süper Lig 12. hafta mücadelesinde sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor.

    Lige istediği başlangıcı yapamayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, 8 puanla 17. sırada yer alıyor. Osmanlıspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

    Takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiren ise ligde 13 puanla 12. sırada yer alıyor.



    İLK 11'LER
    Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Yusuf, Bero, Castillo, Burak, N'Doye.

    Osmanlıspor: Hakan, Numan, Musa, Maxsö, Josue, Vrsajevic, Pinto, Serdar, Aminu, Regattin, Lawal.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:32
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