16.30 | Trabzonspor - Osmanlıspor
Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor.
Lige istediği başlangıcı yapamayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, 8 puanla 17. sırada yer alıyor. Osmanlıspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.
Takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiren Trabzonspor ise ligde 13 puanla 12. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Yusuf, Bero, Castillo, Burak, N'Doye.
Osmanlıspor: Hakan, Numan, Musa, Maxsö, Josue, Vrsajevic, Pinto, Serdar, Aminu, Regattin, Lawal.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:35
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers Yapmayın böyle , KOSKOCA galatasaray eğlence konusu oluyor . Baykuşların gece hayatına aslan meze oldu !
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 20
Yorum
öğretici dursunun getireceği hoca ancak bu kadar olur ! dursun istifa et artık yeter !
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers GS'liler Terimi niye istyer aslında TEHDİT , KORKUTMA , RACON KESME ... GİBİ, KISACASI TERİMİN KAPALI KAPILAR ARKASI İYİ OLDUĞU İÇİN İSTER .
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