Beşiktaş evinde 'Buruk'

Süper Lig'in 12. haftasında oynan Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

LENS YAKIN MESAFEDEN DIŞARI ATTI

1. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Siyah-beyazlı takımın hızlı gelişen atağında Quaresma'nın soldan ortasında Lens altıpasın önünde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

QUARESMA PENALTIYI KAÇIRDI

9. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Talisca, Kadir Keleş'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 11. dakikada topun başına geçen Quaresma'nın penaltı vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tamamlayan Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

FABRİ'DEN KRİTİK KURTARIŞ

22. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Fabricio gole izin vermedi. Dönen topa Miguel Lopes vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvaryak yeniden kornere gitti.



32. dakikada Negredo altıpasın sağından meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Lens kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

40. dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac'ta kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

DİREK GOLE İZİN VERMEDİ

57. dakikada, Talisca frikikte vuruşunu yaptı, baraja çarpan top direkten geri döndü!



65. dakikada Akhisar 4'e 2 geldi. Atiba yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına göndermesine son anda yaptığı müdahaleyle kaleci Fabri izin vermedi.

AKHİSAR 10 KİŞİ

?Akhisarspor'da 80. dakikada Henrique kırmızı kart gördü. Ege temsilcisi 10 kişi. Brezilyalı golcü, sakatlık nedeniyle yerde yattığı sırada, Medel'in ayağa kalk uyarısına eliyle sert şekilde karşılık verince hakem Serkan Çınar yardımcısının uyarısıyla direkt olarak kırmızı kartını çıkarttı.