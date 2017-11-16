 Süper Lig'de 12. hafta heyecanı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    'de 12. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 12. hafta heyecanı

    'in 12. haftası, yarın Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynayacak karşılaşmayla başlayacak.

    Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın başlama saati 20.00

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor (Vodafone Park)

    18 Kasım Cumartesi:

    14.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

    16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19 Kasım Pazar:

    14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

    14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

    16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor (Medical Park)

    19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

    20 Kasım Pazartesi:

    20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:29
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