Süper Lig'de 12. hafta heyecanı

Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın başlama saati 20.00

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor (Vodafone Park)

18 Kasım Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19 Kasım Pazar:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor (Medical Park)

19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20 Kasım Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)