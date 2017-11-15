Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek toplantı sonrası yaptığı basın toplantısında gündemdeki bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Video hakem konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Dursun Özbek; "Video Hakem Sistemi için sezon sonu hazırlıklar tamamlanacak. Önümüzdeki sezona Video Hakem Sistemi ile başlayabiliriz" dedi.

"2019 yılına kadar süremiz var"

Yabancı sınırlaması konusuna da değinen Dursun Özbek, "Yabancı sınırı ile ilgili 2019'a kadar süremiz var ama yapacağımız çalışmaları bu zaman dilimine sığdıracağız, konuyla ilgili en doğru ve en uygun çözümü bulacağız. Yapılan kontratlar çerçevesinde yabancı futbolcu kuralının belirli bir yapılanma içerisinde olması lazım. Çalıştay'da Türk futbolu için hangi uygulamanın daha fazla fayda getireceği üzerine çalışacağız" şeklinde konuştu.



Tribünlerde yaşanan olaylara da değinen Özbek. "TFF'ye yaptığımız ziyaret çerçevesinde stadyumlardaki olayları engelleyici manada disiplin talimatnamesine dair bir çalışma hazırldık ve bunu sunduk" dedi.



"Vergi konusunda Maliyeye çalışmamızı sunduk"

Vergi konusunda da önemli bir çalışma halinde olduklarını söyleyen Kulüpler Birliği Başkanı Özbek; "Önemli çalışmalardan biri vergi konusunda, stopaj konusundaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuda görüştük. Maliyeye çalışmamızı sunduk. Beklentimiz buradan bir sonuç elde etmek" şeklinde konuştu.