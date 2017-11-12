 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbolda 'yabancı sınırı' açıklaması – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbolda 'yabancı sınırı' açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbolda 'yabancı sınırı' açıklaması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda yabancı sınırı hakkında konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda yabancı sınırı hakkında açıklamalar yaptı. Erdoğan, değişiklik için 2019 yılını işaret etti.

    İşte o açıklamalar

    "Şu anda yasa neyi emrediyorsa, neye amirse, bütün kulüpler onu yapıyor. bu yürüyen bir süreç. 2019'dan sonrasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı ve bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim, yürütelim konusunda durmalarında fayda var"
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:42
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