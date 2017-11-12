Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbolda 'yabancı sınırı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda yabancı sınırı hakkında konuştu.
İşte o açıklamalar
"Şu anda yasa neyi emrediyorsa, neye amirse, bütün kulüpler onu yapıyor. bu yürüyen bir süreç. 2019'dan sonrasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı ve bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim, yürütelim konusunda durmalarında fayda var"
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:42
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Arda'yı çok beğeniyorum
Toplam 7
Yorum
cengiz özbek in o çok istediği arda sonu olacak
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 11
Yorum
Bjkli Tamam yeni sistem diyonda.. oldu 11inci hafta, rakiplerinle de oynadin..sistem tutmazsa yine 2-3 mac puan kaybedecen olacak 15 puan fark..
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Hakan bırakıyor
Toplam 3
Yorum
vasat oyuncu 1. lig topçusuna yok artık o kolay paralar hakan efendi. bitti.
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