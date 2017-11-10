Gelecek sezon VAR

Denemeleri yapılan Video Hakem Sistemi’nin 2. devreye yetişmeyeceği öğrenildi

SÜPER Lig'de deneme aşamasına geçilen ve kapalı devre test edilen VAR'ın (video hakem sistemi) önümüzdeki sezon uygulanmasının planlandığı öğrenildi. VAR'ın, IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından onaylanması için uzun bir sürecin bulunduğu bildirildi. VAR'da görev yapacak hakemlerin 95 saat eğitimden geçmesi gerektiği hatırlatılırken, Türkiye'de henüz bu sürenin 20 ila 25 saat arasına ulaştığı kaydedildi. Ayrıca başlayan sezonda kural değişikliğine gidilmemesi konusunda UEFA'nın tüm federasyonlara uyarı yolladığı belirtildi. Bu nedenle VAR'ın ligin ikinci devresinde hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı da bildirildi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in geçtiğimiz aylarda VAR'a karşı olduğunu söyleyip, "Çünkü futbolun güzelliğini öldürür. Kulüpler Birliği istiyor, ocak ayına yetişmesi zor ama uğraşıyoruz" demesine rağmen, bu sezon bir ihtimal kupa yarı finallerinde sistemin uygulanabileceği vurgulandı. TFF ve MHK'nin bu hedef doğrultusunda çalıştığı da ifade edildi