 Akhisarspor zorlu periyotta – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Akhisarspor zorlu periyotta

    Akhisarspor zorlu periyotta
    LİGDE 3 maçtır galibiyete hasret kalan Akhisarspor, milli aradan sonra zorlu deplasmanlara çıkacak. Akigo, ligde bu süreçte fikstürdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş, Göztepe ve lider G.Saray'a konuk olup 4 haftada yalnız Y.Malatyaspor'u iç sahada ağırlayacak
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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