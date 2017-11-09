Akhisarspor zorlu periyotta

LİGDE 3 maçtır galibiyete hasret kalan Akhisarspor, milli aradan sonra zorlu deplasmanlara çıkacak. Akigo, ligde bu süreçte fikstürdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş, Göztepe ve lider G.Saray'a konuk olup 4 haftada yalnız Y.Malatyaspor'u iç sahada ağırlayacak