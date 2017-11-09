 229 yabancı forma giydi – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    229 yabancı forma giydi

    229 yabancı forma giydi
    TÜRK futbolunda yabancı sınırlaması tartışmaları yapılırken, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada, 18 takım içerisinde 397 futbolcu forma giydi. Bu rakamın yalnızca 168'ini yerli oyuncular oluştururken, yabancı oyuncuların sayısı ise 229'a ulaştı. Ligimizde forma şansı bulan yerli oyuncuların 47'sinin yurtdışında yetişmiş futbolcular olması da dikkatleri çekti.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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