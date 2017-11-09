229 yabancı forma giydi

TÜRK futbolunda yabancı sınırlaması tartışmaları yapılırken, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada, 18 takım içerisinde 397 futbolcu forma giydi. Bu rakamın yalnızca 168'ini yerli oyuncular oluştururken, yabancı oyuncuların sayısı ise 229'a ulaştı. Ligimizde forma şansı bulan yerli oyuncuların 47'sinin yurtdışında yetişmiş futbolcular olması da dikkatleri çekti.