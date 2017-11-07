TFF'den yabancı kuralı açıklaması

Geleceğin milli takımını yaratmaya başladıklarını söyleyen Dürüst, video hakem konusunda "Çalışmalar devam ediyor. Hazır olur olmaz video hakem sistemine geçeceğiz. Video hakem futbolun akışına sıkıntı vermeden çalışacak ve Türk futbolunu rahatlatacak" dedi.

Ali Dürüst, yabancı kuralı tartışmalarıyla ilgili ise "Federasyon kulüplerin federasyonu. Şu anki kural, 2 yıl önce kulüplerle birlikte çıkarıldı. Bugün için kısıtlama gibi bir planımız yok. Ancak kulüplerle bir araya gelip, alt yapıdan gelen oyunculara daha fazla forma verilebilir mi diye görüşeceğiz. Ama bir kısıtlama söz konusu değil." ifadelerini kullandı.