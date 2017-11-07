 TFF'den yabancı kuralı açıklaması – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    'den yabancı kuralı açıklaması

    TFF'den yabancı kuralı açıklaması

    Başkanvekili , yabancı oyuncu sınırı tartışmaları ve video hakem sistemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

    Geleceğin milli takımını yaratmaya başladıklarını söyleyen Dürüst, video hakem konusunda "Çalışmalar devam ediyor. Hazır olur olmaz video hakem sistemine geçeceğiz. Video hakem futbolun akışına sıkıntı vermeden çalışacak ve Türk futbolunu rahatlatacak" dedi.

    , yabancı kuralı tartışmalarıyla ilgili ise "Federasyon kulüplerin federasyonu. Şu anki kural, 2 yıl önce kulüplerle birlikte çıkarıldı. Bugün için kısıtlama gibi bir planımız yok. Ancak kulüplerle bir araya gelip, alt yapıdan gelen oyunculara daha fazla forma verilebilir mi diye görüşeceğiz. Ama bir kısıtlama söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:54
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