TFF'den yabancı kuralı açıklaması
TFF Başkanvekili Ali Dürüst, yabancı oyuncu sınırı tartışmaları ve video hakem sistemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Geleceğin milli takımını yaratmaya başladıklarını söyleyen Dürüst, video hakem konusunda "Çalışmalar devam ediyor. Hazır olur olmaz video hakem sistemine geçeceğiz. Video hakem futbolun akışına sıkıntı vermeden çalışacak ve Türk futbolunu rahatlatacak" dedi.
Ali Dürüst, yabancı kuralı tartışmalarıyla ilgili ise "Federasyon kulüplerin federasyonu. Şu anki kural, 2 yıl önce kulüplerle birlikte çıkarıldı. Bugün için kısıtlama gibi bir planımız yok. Ancak kulüplerle bir araya gelip, alt yapıdan gelen oyunculara daha fazla forma verilebilir mi diye görüşeceğiz. Ama bir kısıtlama söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:54
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Taha672 Artık yeter yönetimle beraber kol kola gidin,taraftarları takımdan soğuttunuz,taraftar uyutan futbol istemiyor,devamlı ısıran saldıran takım istiyor giderken çöplerinizi de yanınıza alın Şener,H.Ali,Topal,İsmail,Alper,Dirar,Atıf,Volkan,Kameni gibi.
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