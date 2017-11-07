 İddaa, şampiyonluk şansını iyice azalttı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    İddaa, şampiyonluk şansını iyice azalttı

    İddaa, şampiyonluk şansını iyice azalttı
    SÜPER Lig'de 11. hafta maçlarının geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları yeniden değişti. Galatasaray'ın oranı 1.80'den 1.70'e düşerken, Beşiktaş'ın 3.60'lık oranı değişmedi. Zirveden 9 puan uzaklaşan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranını ise 5.30'dan 7.50'ye yükselten İddaa Risk Yönetimi, Başakşehir'i 5.25'den 4.50'ye geriletti.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:41
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