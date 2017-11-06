Süper Lig'de zirve Aslan'ın

Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe, başkent deplasmanında geçen haftada olduğu gibi yine son dakikada yediği golle Osmanlıspor karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı hazırlık maçları nedeniyle Süper Lig'de 12. hafta müsabakaları 17 Kasım Cuma günü başlayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Galatasaray-Gençlerbirliği: 5-1

Kasımpaşa-Bursaspor: 2-2

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: 2-1

Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1

Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-4

Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: 2-1

Göztepe-Beşiktaş: 1-3

PUAN DURUMU

Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P ---------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. GALATASARAY 11 8 2 1 26 9 17 26 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 7 2 2 18 13 5 23 3. BEŞİKTAŞ 11 6 3 2 19 12 7 21 4. KAYSERİSPOR 11 5 4 2 17 13 4 19 5. DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 6 1 4 17 15 2 19 6. BURSASPOR 11 5 2 4 22 15 7 17 7. FENERBAHÇE 11 4 5 2 21 16 5 17 8. GÖZTEPE 11 5 2 4 22 21 1 17 9. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 11 5 2 4 18 19 -1 17 10. AYTEMİZ ALANYASPOR 11 4 2 5 24 22 2 14 11. EVKUR YENİ MALATYASPOR 11 4 2 5 16 19 -3 14 12. TRABZONSPOR 11 3 4 4 19 23 -4 13 13. KASIMPAŞA 11 3 3 5 18 21 -3 12 14. ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 20 -7 12 15. ATİKER KONYASPOR 11 3 1 7 11 15 -4 10 16. KARDEMİR KARABÜKSPOR 11 2 2 7 12 19 -7 8 17. OSMANLISPOR 11 2 2 7 14 22 -8 8 18. GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 2 7 13 26 -13 8

12. HAFTANIN PROGRAMI

17 Kasım Cuma:

20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor (Vodafone Park)

18 Kasım Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)

16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)

19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19 Kasım Pazar:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

20 Kasım Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)