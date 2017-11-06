Süper Lig'de zirve Aslan'ın
Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları sonuçlandı. Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ederek, 26 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın son maçında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe önünde sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, puanını 21'e çıkarttı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 3. sırada yer aldı.
Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe, başkent deplasmanında geçen haftada olduğu gibi yine son dakikada yediği golle Osmanlıspor karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı hazırlık maçları nedeniyle Süper Lig'de 12. hafta müsabakaları 17 Kasım Cuma günü başlayacak.
Süper Lig'in 11. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Galatasaray-Gençlerbirliği: 5-1
Kasımpaşa-Bursaspor: 2-2
Kayserispor-Trabzonspor: 0-0
Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1
Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-4
Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: 2-1
Göztepe-Beşiktaş: 1-3
PUAN DURUMU
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12. HAFTANIN PROGRAMI
17 Kasım Cuma:
20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor (Vodafone Park)
18 Kasım Cumartesi:
14.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)
16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)
19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19 Kasım Pazar:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
20 Kasım Pazartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:06
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Yıldırım bıraktırmaz, Kocaman dönmez!
Toplam 12
Yorum
alper kimse boşuna beklemesin aziz yıldırım bugüne kadar kulübe verdiği maddi desteği kuruşuna kadar almadan bırakmazzzzzzz
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'Terim baskısı'
Toplam 13
Yorum
fagü 10 değil 25 milyon
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Yıldırım bıraktırmaz, Kocaman dönmez!
Toplam 12
Yorum
kenan hırslarıyla sadece aykut değil azizle ikisi feneri bitirdiler
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