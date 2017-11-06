Süper Lig'de 11 haftada 38 kırmızı
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 38 kırmızı kart çıktı. Adeta bu alanda bir rekorun kırıldığı ligde en çok kızaran takım ise 5 kırmızı kart ile Beşiktaş oldu.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilginç bir istatistiğe sahne oluyor. Geride bıraktığımız 11 haftada hakemler, tam 38 defa kırmızı kartına başvurdu. 18 takımın 17'sinin çeşitli haftalarda kızardığı ligde ceza almayan tek takım ise Medipol Başakşehir oldu. Beşiktaş'ın 5 kart ile zirvede yer aldığı bu alanda Kartal'ı 4'er kırmızı kart ile Gençlerbirliği ve Fenerbahçe takip etti.
SADECE 2 HAFTA KIRMIZI KARTSIZ GEÇTİ
Ligde bu sezon sadece ikinci ve beşinci haftalar kırmızı kartsız geçildi. En fazla kırmızı ise 7 kart ile 6. haftada çıktı. Söz konusu haftada çıkan kartların 5'i Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide görüldü. Bu maçta Kanarya'dan 2, Kartal'dan da 3 oyuncu sahadan ihraç edildi.
Süper Lig'de hafta bazında çıkan kırmızı kart sayıları şöyle:
1. hafta: 2
2. hafta Yok
3. hafta: 6
4. hafta: 1
5. hafta: Yok
6. hafta: 7
7. hafta: 5
8. hafta: 4
9. hafta: 5
10. hafta: 5
11. hafta: 3
EN FAZLA KIZARAN BEŞİKTAŞ
Bu süreçte en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Karabükspor maçında 1, Fenerbahçe karşılaşmasında 3, Gençlerbirliği mücadelesinde ise 1 kırmızı kart cezası aldı. Kara Kartal, bu kartların hepsini deplasmanda oynadığı müsabakalarda gördü. Beşiktaş'ı, 4'er kırmızı ile de Gençlerbirliği ve Fenerbahçe izledi. 18 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım da Medipol Başakşehir olarak dikkat çekiyor.
11 haftalık periyotta kırmızı kart gören takımlar ve kart sayıları şöyle:
Osmanlıspor: 2
Kayserispor: 2
Akhisarspor: 1
Konyaspor: 1
Gençlerbirliği: 4
Beşiktaş: 5
Fenerbahçe: 4
Sivasspor: 2
Antalyaspor: 3
Malatyaspor: 1
Alanyaspor: 1
Karabükspor: 2
Bursaspor: 1
Kasımpaşa: 2
Trabzonspor: 3
Galatasaray: 3
Göztepe: 1
SADECE 2 HAFTA KIRMIZI KARTSIZ GEÇTİ
Ligde bu sezon sadece ikinci ve beşinci haftalar kırmızı kartsız geçildi. En fazla kırmızı ise 7 kart ile 6. haftada çıktı. Söz konusu haftada çıkan kartların 5'i Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide görüldü. Bu maçta Kanarya'dan 2, Kartal'dan da 3 oyuncu sahadan ihraç edildi.
Süper Lig'de hafta bazında çıkan kırmızı kart sayıları şöyle:
1. hafta: 2
2. hafta Yok
3. hafta: 6
4. hafta: 1
5. hafta: Yok
6. hafta: 7
7. hafta: 5
8. hafta: 4
9. hafta: 5
10. hafta: 5
11. hafta: 3
EN FAZLA KIZARAN BEŞİKTAŞ
Bu süreçte en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Karabükspor maçında 1, Fenerbahçe karşılaşmasında 3, Gençlerbirliği mücadelesinde ise 1 kırmızı kart cezası aldı. Kara Kartal, bu kartların hepsini deplasmanda oynadığı müsabakalarda gördü. Beşiktaş'ı, 4'er kırmızı ile de Gençlerbirliği ve Fenerbahçe izledi. 18 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım da Medipol Başakşehir olarak dikkat çekiyor.
11 haftalık periyotta kırmızı kart gören takımlar ve kart sayıları şöyle:
Osmanlıspor: 2
Kayserispor: 2
Akhisarspor: 1
Konyaspor: 1
Gençlerbirliği: 4
Beşiktaş: 5
Fenerbahçe: 4
Sivasspor: 2
Antalyaspor: 3
Malatyaspor: 1
Alanyaspor: 1
Karabükspor: 2
Bursaspor: 1
Kasımpaşa: 2
Trabzonspor: 3
Galatasaray: 3
Göztepe: 1
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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'Terim baskısı'
Toplam 38
Yorum
Siirtli 1907 Fatih Terimle şampiyon olmaktansa FB küme düşsün Kısa ve net.Her Fenerli böyle düşünür
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Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor
Toplam 3
Yorum
Hames HArekat timi
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'Gel birlikte Yanal'ım!'
Toplam 15
Yorum
fblii takım iyise hocada iyidir ersun yanalın fb dışında ne başarısı var
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