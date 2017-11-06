İşte 'VAR' raporu! Göztepe'nin golü ofsayt...
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) deneme amaçlı başlattığı VAR (video yardımcı hakem uygulaması) 11'inci hafta maçlarında da uygulandı.
MHK'nin, tartışmalı maçlardaki kararlar hakkında geniş kapsamlı bir rapor hazırladığı bildirildi.
Demir Grup Sivassspor-Atiker Konyaspor maçının 16'ncı dakikasında ev sahibi ekipten Bifouma'nın, Konyalı Eren'in ayağına basmasına rağmen Cüneyt Çakır'ın penaltı vermesi ve tepki görmesi üzerine bu pozisyonda VAR'ın vereceği karar da belli oldu. Çakır'ın, defanstaki Eren'in ayağına bakmadığı için hata yaptığı, VAR olsaydı bu penaltıyı iptal edeceği öngörüldü.
Ayrıca Göztepe-Beşiktaş maçında ev sahibinin attığı golün yine VAR tarafından iptal edileceği, Talisca'nın penaltılık pozisyonunda ise hakem Hüseyin Göçek'in bölgeye çok yakın olması yüzünden ise video yardımcı hakemlerin bu karara karışmayacağı belirtildi.
Galatasaray-Gençlerbirliği maçında ise ev sahibi lehine verilen penaltıda rakip oyuncunun kolunun kapalı olması yüzünden bu kararın VAR tarafından iptal edileceği vurgulandı.
Kasımpaşa'nın kart konusundaki isyanı ile ilgili ise Bursalı Titi ve Ertuğrul'a çıkmayan kartlar konusunda VAR'ın net bir gözlemi olmayacağı ve kartlar konusunda çekimser kalacağına dikkat çekildi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:27
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Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor!
Toplam 6
Yorum
turgut çok iyi olur süper olur çok çok iyi olur ama Ersun Yanal gelse tadından yenmez olur
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Yıldırım bıraktırmaz, Kocaman dönmez!
Toplam 35
Yorum
FB Suç Aykut ta değil ,ALEX siz Aykut un FB teknik direktörü olmadığını herkes gördü ve gönerildi suç Aykut u getiren Başkan ve yönertimde.
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Galatasaray'da Feghouli seferberliği
Toplam 1
Yorum
sakın bence gelmesin. barkın feguli nin olmadığı maçlarda daha iyi oynuyoruz.bizim tatiğimize göre spirt atan hızlı sağ kanat lazım.feguli olmaz.
İşte 'VAR' raporu! Göztepe'nin golü ofsayt... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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