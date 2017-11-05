Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir ll CANLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyasporile karşı karşıya geliyor.

STAT: Yeni Malatya

SAAT: 16:30

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Bülent Yıldırım

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake,Yalçın,Sadık, Cissokho Murat, Diallo, Adem, Barazite, Pereira, Boutaib

YEDEKLER: Farnolle, Seth, Mina, Ferhat, Murat, Dia, Dening, Turgut Doğan, Batuhan

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Hakan, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

YEDEKLER: Mert, Uğur, Alparslan, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Tunay, Kerim,

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BAŞAKŞEHİR, MALATYA DEPLASMANINDA

Geçtiğimiz hafta sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükselen turuncu-lacivertliler, rakibini mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor. Ligde son iki maçını kazanan Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puana sahip.





SAKATLIK SIKINTISI

Medipol Başakşehir'de, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile hafta içinde yapılan maçta forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor ve Joseph Attamah'ın durumu yarın netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal ve Manuel da Costa ise bu maçta forma giyemeyecek.



CLICHY VE ATTAMAH CEZA SINIRINDA

İstanbul ekibinde, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Joseph Attamah sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Her iki futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 12. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.



YENİ MALATYASPOR 3 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE

Ligin 8. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Malatya temsilcisi, 9. haftada sahasında Trabzonspor'u ve 10. haftada da deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Evkur Yeni Malatyaspor ligde ilk kez karşılaşacağı Medipol Başakşehir'i de yenerek, 3 maçlık galibiyet serisine ulaşmak istiyor. Öte yandan sarı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Eren Tozlu, Rahman Buğra Çağıran, Aytaç Kara ve Azubuike Okechukwu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Malatya temsilcisinde golcü oyuncu Khalid Boutaib ile deneyimli orta saha futbolcusu Murat Yıldırım, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 12. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.



EROL BULUT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik ekibinde yer aldığı Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip olacak. Turuncu-lacivertli takımda 2014-2015 sezonu başında teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Bulut, 3 sezon boyunca bu görevde kaldı. Malatya temsilcisinde Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut, yarınki müsabakada hem eski takımına hem de yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'ya karşı rakip olarak sahaya çıkacak.