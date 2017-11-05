Göztepe - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Ligde 4 haftalık puan kaybını 10. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek sonlandıran siyah-beyazlı takım, 14 yılı aşkın süre sonra karşılaşacağı Göztepe'yi de mağlup ederek, zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Ligde 11. haftaya 17 puan ve averajla 5. sırada giren Göztepe ise 8. haftada Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ



STAT: Bornova

SAAT: 19:30

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Hüseyin Göçek

CEZALI: Adis Jahovic (Göztepe), Caner Erkin (Beşiktaş)

SAKAT: Hakan Çinemre

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Kadu, Schwechlen, Traore, Selçuk, Castro, Halil, Tayfur, Gouffran, Ghilas

YEDEKLER: Güney, Tanju, Emre, Rotman, Enes, Axel, Hakan Sepil, Kossi, Ömer, Doğanay

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

BEŞİKTAŞ: Fabri, Pepe, Adriano, Tosic, Gökhan Gönül, Atiba, Tolgay, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk Tosun

YEDEKLER: Tolga, Mitrovic, Fatih, Necip, Lens, Oğuzhan, Negredo, Mustafa, Medel, Orkan

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda Göztepe karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, aynı durumla karşılaşırsa 12. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezalı duruma düşecek.

ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLACAKLAR

Daha önce Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu kez deneyimli teknik adama rakip olacak. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan kaleci Günay Güvenç, Ömer Şişmanoğlu, Tanju Kayhan ve genç futbolcu Muhammed Enes Durmuş da daha önce Beşiktaş'ta forma giymişti.



EN GOLCÜ FEVZİ ZEMZEM

Süper Lig tarihinde daha önceki maçlarda Beşiktaş'a karşı 42 golü bulunan Göztepe'de, 22 ayrı futbolcu gol sevinci yaşadı. Fevzi Zemzem, siyah-beyazlı takıma 8 gol atarken, Ertan Öznur 4, Ali Çağlar ile Mehmet Türken ise üçer gol kaydetti. Göztepe kadrosunda bulunan isimlerden Oscar Scarione daha önce Kasımpaşa formasıyla 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında, Ömer Şişmanoğlu ise 2012-2013'te Türkiye Kupası ve ligde Antalyaspor'la, Beşiktaş'a birer gol atmıştı. Selçuk Şahin ise 2008-2009'da Fenerbahçe, 2002-2003'te İstanbulspor'da oynarken Beşiktaş filelerini 2 kez havalandırmıştı.

BEŞİKTAŞ İLE GÖZTEPE 14 YIL SONRA RAKİP

Beşiktaş ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya geliyor. İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 2 Mart 2003 tarihinde İstanbul'da oynandı ve siyah-beyazlılar, kuruluşlarının 100. yılı kutlamalarının da yapıldığı müsabakada 7-3 galip geldi. Öte yandan Beşiktaş ile Göztepe, 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Beşiktaş, İzmir'deki 2. tur müsabakasından 1-0 galip ayrıldı.



LİGDE 47. RANDEVU

Taraflar, Süper Lig'de 47. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 46 maçtan 22'sini Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 71-42 üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İzmir'de 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da 7-3 Beşiktaş kazandı.



BEŞİKTAŞ SON 19 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 19 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki ekip arasındaki son 19 maçtan 9'unu kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002 tarihindeki randevuda yenildi.



SON 8 MAÇTA 38 GOL ATILDI

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 8 maçta fileler toplam 38 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 26, Göztepe ise 12 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 8 randevuda maç başına gol ortalaması 4,75 olarak gerçekleşti.



İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, yapacakları maçla ligde İzmir'de 24. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 9-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 30, Göztepe ise 21 gol attı. Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 9 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 5'ini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.



FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan 46 lig maçında en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi. Öte yandan, taraftar arasındaki son lig maçını Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da 7-3 kazandı. Filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 46 randevu içinde en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.