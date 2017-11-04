 Ligde Karabük – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Ligde Karabük

    Ligde Karabük
    KARABÜKSPOR'U ağırlayacak Antalyaspor, ligde rakibine karşı üstünlük kuramadı. İki takım Süper Lig'de 14 kez karşılaşırken, bu maçlarda Akdeniz ekibi 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Karabükspor ile Antalyaspor, TFF 1. Lig'de 2, Spor Toto 2. Lig'de 16 ve hazırlık maçında ise 1 kez karşılaştı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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