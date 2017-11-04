Eto'o Karabük'ü yıktı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendi.
Antalya Stadı'nda oynanan maçta evsahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 5. ve 65. dakikalarda Eto'o kaydetti.
Kardemir Karabükspor'ubn tek golünü 60. dakikada Yatabare atarken, 68. dakikada Ceyhun Gülselam gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise 8 puanda kaldı.
İlk Yarı
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor arasındaki mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
GOL Karşılaşmanın 5. dakikasında Antalyaspor geliştirdiği ilk ciddi atakta golü buldu. Orta sahadan Celutska'nın ceza sahasına gönderdiği uzun topta, Deniz Kadah topu kafayla Eto'o'ya indirdi. Eto'o'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü. Danilo'nun havalandırdığı topa gelişine vuran Eto'o, kaleci Ahmet Şahin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
11. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlhan Depe'nin vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
19. dakikada Harun Alpsoy'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Maicon'un vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin topu kornere tokatladı.
28. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, orta sahada aldığı topu sürerek sağ çaprazdan ceza sahasına giren Eto'o'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.
29. dakikada Harun Alpsoy'un ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
37. dakikada Papp'ın sağ kanattan yerden ortasında, defanstan seken topla altıpas çizgisi üzerinde buluşan Seleznov'un vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
42. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç'ın yerden ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:37
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Fener’den sonra dağıldı
Toplam 6
Yorum
Perde Teşekkürler Aykut Kocaman. Vardar zaferleri senin eserin.
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Aslan kükredi
Toplam 9
Yorum
beyaz besiktasa karsi son nefeslerine kadar hayatlarinin futbolunu oynayan anadolu takimlari, gs karsisinda sahada geziyorlar,ondan sonra bam bam!
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ çünkü maicon beşiktaşta oynamıyor oynasaydı görüntülere bakarak gırtlağına bastığı için olcayın ceza alırdı ama vermezler ! adalet yok !
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