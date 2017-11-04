 CANLI ll Antalyaspor - K. Karabükspor – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    CANLI ll Antalyaspor - K. Karabükspor

    CANLI ll Antalyaspor - K. Karabükspor

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Karabükspor'u konuk ediyor.

    Antalya Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

    Ligin 10. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 4-0 yenilen Antalyaspor'un 9 puanı bulunuyor. Ligde son 2 maçını kaybeden Kardemir Karabükspor ise 8 puana sahip.

    İlk 11'ler şöyle:

    ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Chico, Diego Angelo, Sakıb, Harun, Charles, Maicon, Deniz, Danilo, Eto'o

    KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Garman, Dany, Ibanez, Skulason, Ceyhun, Torje, Grozav, İlhan Depe, Seleznyov

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:52
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