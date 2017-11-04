CANLI ll Antalyaspor - K. Karabükspor
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Karabükspor'u konuk ediyor.
Antalya Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ligin 10. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 4-0 yenilen Antalyaspor'un 9 puanı bulunuyor. Ligde son 2 maçını kaybeden Kardemir Karabükspor ise 8 puana sahip.
İlk 11'ler şöyle:
ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Chico, Diego Angelo, Sakıb, Harun, Charles, Maicon, Deniz, Danilo, Eto'o
KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Garman, Dany, Ibanez, Skulason, Ceyhun, Torje, Grozav, İlhan Depe, Seleznyov
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:52
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Lucescu istediği milli takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
Veysel önder Milli Takım kadrosu bu güne açıklanan en iyi kadro,daha iyide olabilirdi,FB M,Ekinci,H,Ali Kaldırım,TS Olcay, Başakşehir Mevlüt,Olabilirdi
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Toplam 8
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hattrick Şenol Güneş Beşiktaş'ın Hocasıdır ve uzun bir sürede öyle kalacaktır
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Toplam 13
Yorum
Veysel-Onder Milli Takım kadrosu bu güne açıklanan en iyi kadro,daha iyide olabilirdi,FB M,Ekinci,H,Ali Kaldırım,TS Olcay, Başakşehir Mevlüt olabilirdi,
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