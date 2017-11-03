 Teröre karşı tek yürek – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Teröre karşı tek yürek

    Teröre karşı tek yürek
    TÜRKİYE Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri, Hakkari'de yaşanan hain saldırının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. 6 asker, 2 korucunun şehit düştüğü saldırıdan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüpler, resmi siteleri aracılığıyla terörü lanetledi. Birçok milli sporcu da, şehitlerimiz için mesajlar yayınladı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teröre karşı tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.