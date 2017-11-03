Teröre karşı tek yürek

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri, Hakkari'de yaşanan hain saldırının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. 6 asker, 2 korucunun şehit düştüğü saldırıdan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüpler, resmi siteleri aracılığıyla terörü lanetledi. Birçok milli sporcu da, şehitlerimiz için mesajlar yayınladı.