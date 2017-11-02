Haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
4 Kasım Cumartesi:
14.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Suat Arslanboğa
14.00 Kayserispor-Trabzonspor: Özgür Yankaya
16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler
19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
5 Kasım Pazar:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
19.30 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:12
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Defansı nasıl toparladı görün bakın
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Orkestra şefi...........
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Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 5
Yorum
Cl efendisi Fb Galatasaray Fb nin CL de daha başarılı olmuş olmasını matematiksel bir gerçek dahi olsa kabul etmekte zorlanıyor. Bjk nin 11 i geçer gibi.
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