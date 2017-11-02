 Haftanın hakemleri açıklandı! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Haftanın hakemleri açıklandı!

    Haftanın hakemleri açıklandı!

    Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Serkan Çınar

    4 Kasım Cumartesi:

    14.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Suat Arslanboğa

    14.00 Kayserispor-Trabzonspor: Özgür Yankaya

    16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler

    19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

    5 Kasım Pazar:

    14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık

    16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

    19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

    19.30 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:12
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