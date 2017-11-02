G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahte polis skandalı!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan derbi maçı öncesi Tük Telekom Arena Stadyumu'nun kapılarında sahte polis krizi yaşandığı ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'i 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan derbi maçı öncesi Tük Telekom Arena Stadyumu'nun kapılarında sahte polis krizi yaşandığı ortaya çıktı.
Maç günü TT Arena'da bilet bulamayan 8 Galatasaray taraftarının, polis kıyafetleri giyerek bir süre kapıdaki kontrol noktasında bekledikleri daha sonra amir polislerden birinin ismini vererek 'bize içeride görev verdi' diye sahaya girmeye çalıştıkları öğrenildi.
Ancak ismini verdikleri müdürün o gün görevde olmamasından şüphelenen diğer polis memurlarının kimlik sormasıyla taraftarların foyası da ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde taraftarlardan bazılarının üzerinden sahte polis kimliği de çıktı. Sahte kimliklerden birine yapıştırılan oyuncu fotoğrafı da dikkat çekti. 8 taraftar hakkında işlem yapılırken, maçlara giriş yasağı cezası da verildi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:38
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 37
Yorum
zafer solbekler bitik.valbuena olmayınca sol taraftan yiyor golleri fb. caner gibi solbek lazım
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Deniz Türüç hamlesi!
Toplam 1
Yorum
bomba Bu hakketten bir bombaya dönüşebilir ve sonunda GS patyabilir, takım zaten karışık arda uslanmıyor
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‘Takımla taraftar kopuk’
Toplam 3
Yorum
taner bu takımı valbenu hariç başta antrenörü olmak üzere komple değiştireceksin.Bu takım ancak rüyalar gerçek olursa şampiyon olur.şu futboluyla
G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahte polis skandalı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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