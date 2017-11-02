 G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahte polis skandalı! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahte polis skandalı!

    G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahte polis skandalı!

    ile arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan derbi maçı öncesi Tük Telekom Arena Stadyumu'nun kapılarında sahte polis krizi yaşandığı ortaya çıktı.

    Spor Toto Süper Lig'i 9. haftasında ile arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan derbi maçı öncesi Tük Telekom Arena Stadyumu'nun kapılarında sahte polis krizi yaşandığı ortaya çıktı.

    Maç günü TT Arena'da bilet bulamayan 8 Galatasaray taraftarının, polis kıyafetleri giyerek bir süre kapıdaki kontrol noktasında bekledikleri daha sonra amir polislerden birinin ismini vererek 'bize içeride görev verdi' diye sahaya girmeye çalıştıkları öğrenildi.

    Ancak ismini verdikleri müdürün o gün görevde olmamasından şüphelenen diğer polis memurlarının kimlik sormasıyla taraftarların foyası da ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde taraftarlardan bazılarının üzerinden sahte polis kimliği de çıktı. Sahte kimliklerden birine yapıştırılan oyuncu fotoğrafı da dikkat çekti. 8 taraftar hakkında işlem yapılırken, maçlara giriş yasağı cezası da verildi.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahte polis skandalı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.