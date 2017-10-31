Valbuena ve Muslera PFDK'ya sevk edildi mi?

Trabzonspor maçında Fernando Muslera, Kayserispor mücadelesinde ise Mathieu Valbuena'nın küfür ettiği öne sürülmüştü. Sporx'in iddiasına göre TFF Hukuk Müşavirliği'nin her iki oyuncuyla ilgili farklı kamera açılarından görüntüleri yayıncı kuruluştan istedi. Toplanan TFF Hukuk Müşavirliği, iki futbolcunun da sevkine gerek görmedi.



Yayıncı kuruluştan gelen görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Caner Erkin'in Mete Kalkavan'a hakaretlerindeki gibi Valbuena ve Muslera'nın görüntülerinde hedef kişinin görüntülerden belli olmamasından dolayı sevk işlemini askıya aldı.



İÇTİHATİ PFDK BELİRLEYECEK

Talimatta yaptığı değişiklikle bundan böyle Valbuena ve Muslera gibi gündeme gelen vakaları PFDK'ya gönderme kararı alan federasyon, bu maddenin uygulanması konusunda da PFDK'nın içtihatine göre hareket edecek. İddiaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli Valbuena ve Galatasaraylı Muslera'nın kameralara yansıyan sözlerinden dolayı her iki futbolcuyu da bu akşam saatlerinde "sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı" PFDK'ye sevk edecek.



TFF TALİMAT DEĞİŞTİRDİ!

TFF, Caner Erkin'in Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a yönelik küfürlerinin ekranlara yansımasına rağmen, raporlarda yer almaması üzerine futbol disiplin talimatında değişikliğe gitmişti. Buna göre mücadele sonrası yayıncı kuruluş görüntülerindeki ihlaller de disiplin suçuna delil sayılabilecek.



'Madde 75-Deliller' maddesinin 2. paragrafına "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir" bölümü eklenmişti. Aynı maddenin 4. bölümünde "Disiplin Kurulu üyeleri, delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine göre karar verirler" ifadesi yer alıyor.



CANER NASIL CEZA ALMIŞTI?

Süper Lig'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Caner Erkin'e takdiren ve teşdiden 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi. Kurulun, siyah-beyazlı futbolcuya aynı müsabakada "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası daha uygulandı.