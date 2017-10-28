Video Hakem, Süper Lig'de yarın ilk kez test edilecek!
Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ilk adımı olan çevrimdışı uygulamanın Süper Lig'de başladığını açıkladı.
TFF, VAR'ın ilk etapta Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak 3 maçta çevrimdışı olarak uygulanmasına karar verdi. 3 gün önce duyurulduğu gibi; 28 Ekim Cumartesi günü 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, 29 Ekim Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Bursaspor - Antalyaspor maçında Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, 30 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasında ise Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Stadyumların ve Video Yardımcı Hakemlerin sisteme entegresini sağlamak amacıyla başlayacak olan çevrim dışı uygulama, Süper Lig'deki her stadyumda en az 3 kez yapılacak. VAR'ın offline uygulamaları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:42
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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