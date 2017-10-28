 Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI

    Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.Karşılaşmaya dakikalar kala takımların ilk 11'leri belli oldu

    Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Taha, Efecan, Emre, Fernandes, Vagner Love,

    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

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    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:32
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