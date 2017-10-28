Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI
Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.Karşılaşmaya dakikalar kala takımların ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Taha, Efecan, Emre, Fernandes, Vagner Love,
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
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- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:32
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Aziz Yıldırım ağladı! Gözyaşlarına engel olamadı
Toplam 4
Yorum
BelcikaliAslan fener taraftara son 2 sezondur agliyorki..... onlari hic dusundu mu
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İngilizler peşinde
Toplam 7
Yorum
dogan o kadar okula gitin, insan olamadın, senin gibileri görünce amip yazıyor sanıyorum
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F.Bahçe Arda'yı resmen istedi
Toplam 16
Yorum
dogan hiç komik değil....
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