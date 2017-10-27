5 büyük ligde bizim kadar gönderen yok!

SÜPER Lig bu sezon da teknik direktör değişikliğiyle bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligine fark attı. Son olarak Konyaspor'un M. Reşit Akçay'la yollarını ayırmasının ardından, ligimizde değişen teknik adam sayısı 7'ye ulaştı. Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligini hoca kovma konusunda geçtik .