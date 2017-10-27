 5 büyük ligde bizim kadar gönderen yok! – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    5 büyük ligde bizim kadar gönderen yok!

    5 büyük ligde bizim kadar gönderen yok!
    SÜPER Lig bu sezon da teknik direktör değişikliğiyle bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligine fark attı. Son olarak Konyaspor'un M. Reşit Akçay'la yollarını ayırmasının ardından, ligimizde değişen teknik adam sayısı 7'ye ulaştı. Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligini hoca kovma konusunda geçtik .
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:06
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