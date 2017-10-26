Süper Lig ekibini satın alıyor!..

Yıllık 500 milyon Dolar'a Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına alan beIN SPORTS, büyük bir adım daha atıyor... Türkiye'nin yanı sıra aynı zamanda İngiltere, İspanya ve Fransa liglerinin de yayın haklarını alan Katarlı kuruluşun Türkiye'de bir kulüp sahibi olmak için uzun bir süredir arayış içerisinde olduğu ve Başakşehir ile masaya oturulduğu iddia edildi. Aynı zamanda Fransa'nın ünlü ekibi PSG'nin de sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, Başakşehirli yöneticilerle büyük oranda anlaştığı, küçük pürüzlerin çözülmesiyle Ocak ayında resmi açıklamanın yapılacağı iddia edildi.



MUSTAFA SARAL: "KULÜBÜN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, kulübün Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi'ye satılacağı iddialarını yalanladı.



Son yıllarda ligde gösterdiği performansla dikkat çeken Medipol Başakşehir'in, yayıncı kuruluşun ve Paris Saint-Germain Kulübü'nün de sahibi olan Nasser Al-Khelaifi'ye satılacağı iddiaları gündeme geldi. Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Asbaşkan Mustafa Saral, Katarlı iş adamı ile bu konuda görüşme dahi yapılmadığını belirterek, "Kulübümüz anonim şirketi. Öyle bir görüşme olsa bildirim yaparak kamuoyu ile paylaşmak zorundayız zaten. Kesinlikle böyle bir satış söz konusu değil" dedi.