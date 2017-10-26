Yazarımız Rıdvan Dilmen, futboldaki gelişmeleri değerlendirdi.

Türk futbolunun usta yorumcusu olan yazarımız Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da haftaya mercek tuttu. Deneyimli isim, G.Saray-F.Bahçe derbisinden, hakem Cüneyt Çakır'a, Caner'in küfürlü görüntüsünden Beşiktaş'a kadar birçok konu hakkında görüşlerini paylaştı. İşte Dilmen'in o sözleri...



'İTALYA'DA KALSIN'

"Hasan Ali'nin el pozisyonuna 'Penaltı yok' diyen pideci dahi değildir, futbol adamı da değildir. 'Hakem eğitmeni Roberto Rosetti, Türkiye'ye gelmiş bu el pozisyonunu anlatmış' diyorlar. Kim abi Rosetti. Ne iş yapar. Türk futboluna kaosu getiriyor. Gelmesin buraya, İtalya'da kalsın"



'ALAY MI EDİYORSUNUZ

"Hasan Ali'nin pozisyonu penaltı, Denayer'in Janssen'e girişini tartışmam bile yüzde yüz kırmızı kart. Oraya uçarak geliyor. İlk yarı yüzde yüz Fenerbahçe aleyhine yönetti, ikinci yarı Galatasaray aleyhine yönetti. Cüneyt Çakır'a 8.4 vermişler. Nasıl veriyorsunuz. İnsanlarla alay mı ediyorsunuz. İnsanları aptal yerine koymayın. Cüneyt Çakır bir değerdir, derbiyi kötü yönetti diye değersiz olmaz ama bu maçı yerle bir etti ya. Gidin Fenerbahçeli oyunculara sorun 'El yoktu' demezlerdi"



'KAPILAR ARDINDA...

' "8.4 mü almış Cüneyt Çakır gerçekten. Bir kere maçı 3 dakika uzattı diye vermem. Bir takım önde olsaydı, 6 dakika uzatırdı. 0-0 olduğu için 3 dakika verdi. Futbol, matematik falan değil. Kuralı neyse onu uygula. Kapalı kapılar ardında kural mı konur" "CANER maçta küfür etti, yanlış yaptı. Burada ihale Caner'e kaldı. Hukukta aynı olaylar hakkında 50 farklı karar olmaz. Birine başka, birine daha başka uygulanıyorsa bu yanlıştır. Görüntülerden daha önce ceza veriliyorsa Caner'e de verilmeli, verilmiyorsa Caner'e de verilmemeli. Bu kadar basit. Kural standart şekilde uygulanmadığı için canları istediği gibi veriyorlar. Böyle olmaz"



'AKLI BAŞKA YERDE'

"Talisca'nın akşam yatarken Monaco maçında gol atmayı hayal etmesiyle, Konyaspor'a gol atmayı hayal etmesi arasında fark var. Yaşı daha 23. Kariyer hedefi Beşiktaş değil, daha büyük yerlere gitmek. Bakın Şampiyonlar Ligi'nde koşu mesafesi daha yüksektir. Gençlerbirliği maçında atmayı düşünmedi"



'GÜNEŞ, MİLNE'Yİ GEÇTİ'

"Şenol Güneş, Gordon Milne'nin önüne geçmiştir. Daha önce çok başarılı insanlar vardır bilemiyorum ama Beşiktaş tarihinin bir Şenol Güneş'i vardır. Galatasaraylı, Fenerbahçeli olsaydı Şenol Güneş'i almazdı Beşiktaş. İlk yılın sonuna doğru taraftar bağrına bastı. Fenerbahçe daha önceki olaylardan dolayı Şenol Güneş'i almaz ama Galatasaray alabilir. Aykut Kocaman'ı Galatasaray da Beşiktaş da almaz"



'HEDEFLERİ ÖNEMLİ'

"Oynamayan oyuncu neden sevsin hocasını. Adriano sever Şenol Güneş'i de oynamayan Mitrovic'e sorsan 'Keşke gitse' der. Güneş'in Türkiye'deki tüm teknik direktörlerden daha fazla kredisi vardır. Ne yapalım şimdi, Şenol hoca gitsin mi diyelim. Şenol hocanın milli takım hedefi varsa, gitmemeli diyemeyiz"



'KREDİYİ YEDİLER'

"Sezon başında kredisi en yüksek olan Şenol Güneş ve öğrencileriydi. Krediyi erken yediler. Medel, Negredo ve Lens transferlerinden verim alınamadı. Bu isimlerin bir an önce devreye girmesi gerek. Oğuzhan da eskisgi gibi değil bu sezon sallanıyor. Mental yorgunluk tüm camiayı sarar. Başakşehir maçında 42 bin kişilik statta 32 bin seyirci varmış. Hem de Monaco maçını deplasmanda kazanmış bir takım için. Taraftarda varsa bu mental yorgunluk, futbolcuda da olur. Bunu daha önce de söyledim. Çin seyahati, İspanya seyahati falan sezon başında çok iyi hazırlanamadılar"