 Kasımpaşa 10 TL – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Kasımpaşa 10 TL

    Kasımpaşa 10 TL
    Kasımpaşa -Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu. 27 Ekim Cuma günü 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın bilet fiyatları ise Maraton Açık Tribün 10 TL, Kale Arkası Kapalı Tribün 20 TL, Maraton Kapalı Tribün 40 TL ve Misafir 25 TL'den satışta.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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