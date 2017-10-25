 Taşlar yerinden oynayacak – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Taşlar yerinden oynayacak

    Taşlar yerinden oynayacak

    Derbide Fenerbahçe karşısında alınan 0-0'lık beraberliğe rağmen zirvede puan farkını koruyan Galatasaray'da tüm gözler Trabzonspor sınavına çevrilmiş durumda...

    Cezalı Belhanda'nın yerine Selçuk İnan'ın oynaması beklenirken, derbideki sürpriz kadroyla herkesi şaşırtan teknik direktör Igor Tudor'un Trabzon deplasmanı öncesinde de sürpriz hazırlığında olduğu belirtiliyor.

    OSMANLI'DA DA 10 NUMARAYDI
    Hırvat hocanın kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Badou Ndiaye'yi '10 numara'ya çekebileceği öğrenildi. Senegalli yıldız, Osmanlı formasını giyerken de ofansif orta saha olarak oynuyordu.

    SOL BEKTE LİNNES'E DÖNÜŞ
    Garry Rodrigues'i yeniden 11'e almayı planlayan Tudor'un, sezon başından bu yana solda görev yapan Tolga'yı ise Fernando'nun yanına çekmesi bekleniyor. Sol bekte ise bu kez Linnes oynayacak.

    3-4-3 OUT, 4-1-4-1 YENİDEN IN!
    Yeniden 4-1-4-1 düzenine dönecek olan genç teknik adam, Denayer'i kulübeye gönderecek. Son haftalarda yüksek bir form grafiği yakalayan Selçuk İnan tahmin edilenin aksine yine ilk 11'de olmayacak.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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