Taşlar yerinden oynayacak
Derbide Fenerbahçe karşısında alınan 0-0'lık beraberliğe rağmen zirvede puan farkını koruyan Galatasaray'da tüm gözler Trabzonspor sınavına çevrilmiş durumda...
OSMANLI'DA DA 10 NUMARAYDI
Hırvat hocanın kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Badou Ndiaye'yi '10 numara'ya çekebileceği öğrenildi. Senegalli yıldız, Osmanlı formasını giyerken de ofansif orta saha olarak oynuyordu.
SOL BEKTE LİNNES'E DÖNÜŞ
Garry Rodrigues'i yeniden 11'e almayı planlayan Tudor'un, sezon başından bu yana solda görev yapan Tolga'yı ise Fernando'nun yanına çekmesi bekleniyor. Sol bekte ise bu kez Linnes oynayacak.
3-4-3 OUT, 4-1-4-1 YENİDEN IN!
Yeniden 4-1-4-1 düzenine dönecek olan genç teknik adam, Denayer'i kulübeye gönderecek. Son haftalarda yüksek bir form grafiği yakalayan Selçuk İnan tahmin edilenin aksine yine ilk 11'de olmayacak.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
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Negredo bilmecesi
Toplam 11
Yorum
HCK / BJK ARKADAŞLAR NEGREDO; ABOUBAKAR,GOMEZVE DEMBABA'DAN ÜSTÜN ANCAK BAŞLANGIÇ YAPAMADI. KENDİSİNEDE PAS VERİLMİYOR ANCAK NEGREDO ASİST YAPIYOR
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Lato sınıfta kaldı
Toplam 4
Yorum
Meth35 latovleviccide ısrar bırakılıp linnes banko olmalı.belhanda defansa yardım ediyo olabilir ama yetersiz ve etkisiz.ndiaye 10 numara pozisyonunda oynatılmalı fernandonun yanına selçuk serbest oyuncu olarak denenmeli.suan kadromuzdaki aksıyan yönler bunlar.birde su 3 lü defans kurgusunda vazgeçilmeli.
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 13
Yorum
arsen l. BJK size danışacak değil.Efendiliğini siz tartamazsınız.Gereği neyse yapar.Sizin için yapmaz yani..........
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