“Gürültü” davası

G.saray derbisi için TT Stadı'na giden F.Bahçeli bazı taraftarlar, tribüne yerleştirilen kolonlardan çıkan müziğin duyma rahatsızlığına sebep olduğu gerekçesiyle doktor raporu aldı. Söz konusu taraftarların G.Saray'ı dava edeceği öğrenildi.