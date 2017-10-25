 “Gürültü” davası – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    “Gürültü” davası

    “Gürültü” davası
    G.saray derbisi için TT Stadı'na giden F.Bahçeli bazı taraftarlar, tribüne yerleştirilen kolonlardan çıkan müziğin duyma rahatsızlığına sebep olduğu gerekçesiyle doktor raporu aldı. Söz konusu taraftarların G.Saray'ı dava edeceği öğrenildi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:10
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