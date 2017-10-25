 G.Saray derbisi 40 TL – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    G.Saray derbisi 40 TL

    G.Saray derbisi 40 TL
    Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin biletleri satışa sunuldu. 29 Ekim Pazar günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL ve Platinum B Blok 425 TL.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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