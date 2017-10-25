G.Saray derbisi 40 TL

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin biletleri satışa sunuldu. 29 Ekim Pazar günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL ve Platinum B Blok 425 TL.