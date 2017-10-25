Cenk, Gomez'in yanına gidiyor
Alman kulübünün ara transfer döneminde tam 11 milyon Euro’luk bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalacağı öne sürülüyor...
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta attığı 3 golle bütün dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun'un talipleri giderek artıyor... İngiliz kulüplerinin çok uzun bir süredir mercek altında tuttuğu milli futbolcuya bu kez de Almanya'dan kanca atıldı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in de formasını giydiği Wolfsburg'un ara transfer döneminde Cenk Tosun için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öne sürülüyor. Bu iddia, Alman ve İngiliz basınında 'flaş haber' olarak yer aldı.
Avrupa'nın yükselen değeri
Gazete ve internet siteleri, Wolfsburg'un Beşiktaş'a yaklaşık 11 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağını belirterek, "Cenk Tosun, Avrupa futbolunun yükselen değerlerinden. Porto ve Monaco'ya attığı goller çok etkileyiciydi. Eğer Wolfsburg'la anlaşırsa Gomez'le yeniden aynı formayı giyecek. Cenk ve Gomez tehlikeli bir ikili olabilir" yorumunu yaptı.
Yönetimin tutumu farklı olacak
Yaz transfer döneminde elinde fazla zaman olmadığı için İngilizler'den gelen teklifleri geri çeviren Beşiktaş'ın ocak ayında farklı bir tutum izleyebileceği belirtiliyor. Fakat Siyah-Beyazlılar'ın Wolfsburg'un teklif edeceği öne sürülen 11 milyon Euro'yu kabul etmesi de pek mümkün gözükmüyor. Beşiktaş bu transferden en az 15 milyon Euro gelir bekliyor.
(Takvim)
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:07
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
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Yorum
seda ne satiyo bu ya
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Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!
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Yorum
HCK / BJK SEVGİLİ CANER, BU YAZDIĞIN ÖZELEŞTİRİ VE ÖZÜRÜ (SEN HAZMEDE, HAZMEDE OKURSAN) ZATEN OLAYI ÇÖZMÜŞ OLACAKSIN. YAŞIN 9 DEĞİL 29....!!!!!!
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 17
Yorum
melo maç son 10dakikadan ibaret değil geri kalan 80dakika nolcak? gs penaltısı verilmemiş, 10 kişi kalmış hakem zaten sizden yana yenseydiniz.
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